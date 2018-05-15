تساءل العاهل السعودي، الملك سلمان، في اتصال هاتفي مع الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عبد الرحمن السديس، عن سلامة ماء زمزم ونقائه.

ونقل السديس عن الملك سلمان تساؤله: “كأني ألاحظ تغيرا في طعم ماء زمزم.. هل تضيفون عليه شيئا؟ حافظوا على جودة ماء زمزم”. وفق ما أوردته صحيفة “عكاظ” السعودية

وأوضح السديس أن “هناك مشروعا تطويريا كبيرا لخادم الحرمين الشريفين لسقيا زمزم، بحيث يكون الماء في متناول الجميع، وبسعر رمزي، مع طرح عبوات متنوعة عبر منظومة جديدة للقضاء على السوق السوداء، والغش في ماء زمزم”.

ودفع الخبر مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي للتعليق عليه بنوعٍ من السخرية، فقالت المعلقة (إم يزن حيمور): “لا ماء زمزم متل ما هو بس هادا تمك مر من كتر الذنوب الصارت معلقه برقبتك”.