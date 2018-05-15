أكد الفنان المصري محمد هنيدي على حق الفلسطينيين في أرضهم المحتلة، مشددا على أن القدس كانت وستبقى عاصمة فلسطين الأبدية، وذلك في أعقاب احتفال إسرائيل بنقل السفارة الأمريكية للقدس، كاعتراف من الولايات المتحدة باعتبار القدس عاصمة إسرائيل.

وقال “هنيدي” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن” مرفقا بها صورة لسيدة فلسطينية، تقف بوجه جندي إسرائيلي، قائلا: “كانت هنا قبل دولة الاحتلال، وسيبقى وطنهم الأبدي، دائما وأبدا هي وأبنائها وأحفادها بعاصمته الأبدية القدس، القدس عاصمة فلسطين الأبدية”.

كانت هنا قبل دولة الاحتلال وسيبقى وطنهم الأبدي دائما وأبدا هي وابنائها واحفادها بعاصمته الأبدية القدس#القدس_عاصمه_فلسطين_الابديه pic.twitter.com/SfeC470PHP — Mohamed Henedy (@OfficialHenedy) May 14, 2018

وكان سفير الولايات المتحدة لدى “إسرائيل” ديفيد فريدمان، قد اعلن الاثنين، افتتاح سفارة بلاده في القدس رسمياً.

ويأتي نقل السفارة تنفيذاً لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الذي حدد الموعد ليتزامن مع الذكرى السبعين لنكبة الشعب الفلسطيني.

وقال ترامب على “تويتر”، الاثنين: “القدس هي عاصمة إسرائيل، واليوم نفذنا قرار نقل السفارة الأمريكية للقدس”.

وأضاف: “القدس هي العاصمة التي أسسها الشعب اليهودي لنفسه في الماضي السحيق. هذا يوم عظيم”.

ولاحقاً قال ترامب، في رسالة مسجلة خلال مراسم افتتاح السفارة، إنه لا يزال ملتزماً بالسلام بين “إسرائيل” والفلسطينيين.

وتابع ترامب الذي أثار اعترافه بالقدس عاصمة لـ”إسرائيل” غضب الفلسطينيين ومخاوف دولية: “أملنا الأكبر هو السلام”.

وزعم أن “الولايات المتحدة تظل ملتزمة تماماً بتسهيل اتفاق سلام دائم.. ستظل الولايات المتحدة صديقاً عظيماً لإسرائيل وشريكاً في قضية الحرية والسلام”.

بدوره، قال نائب وزير الخارجية الأمريكي: إن “القدس هي عاصمة لدولة إسرائيل ولا نزاع في ذلك”.

وجرت مراسم الافتتاح في المقر الجديد بحيّ “أرنونا” في الشق الغربي من المدينة، بحضور رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، وإيفانكا ابنة الرئيس الأمريكي، وزوجها جيراد كوشنير (مستشار ترامب)، ومسؤولين كبار من الجانبين.

في غضون ذلك، شهدت الأراضي الفلسطينية المحتلة في قطاع غزة مواجهات عنيفة بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال راح ضحيتها 59 شهيداً حتى، فضلاً عن أكثر من 2800 مصاب.