أعربت الإعلامية علا الفارس عن تضامنها الكامل مع قطاع غزة، مستنكرة ما تعرض له المشاركين في مسيرة العودة من مجازر على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدة على نصرة الشعب الفلسطينيّ رغم ما يتعرض له من خذلان.

وقالت “الفارس” في تدوينة لها عبر حسابها بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” غزة هاشم صبرا فشعب القدس هو المنصور رغم الظلم والظلام … رغم اليأس والخصام .. الى كل من مددت امالهم على مذبحة الخذلان … صبرا فشعب ُ القدس هو المنصور …”.

غزة هاشم صبرا فشعب القدس هو المنصور

رغم الظلم والظلام … رغم اليأس والخصام .. الى كل من مددت امالهم على مذبحة الخذلان … صبرا فشعب ُ القدس هو المنصور … #غزة #القدس_عربية — Ola Al Fares (@OlaAlfares) ١٤ مايو ٢٠١٨

وكان 59 شهيدا قد ارتقوا برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، الإثنين، وفق بيان صحافي صادر عن وزارة الصحة بقطاع غزة خلال قمع قوات الاحتلال لمسيرات العودة التي انطلقت في غزة ضمن إحياء الذكرى الـ70 للنكبة.

وقالت مصادر فلسطينية إن من بين الشهداء ثمانية أطفال ومسعف، فيما أصيب أكثر من 2771 بجروح وحالات اختناق وصفت حالة العشرات منهم بأنها حرجة.

وقد طالب وزير الصحة الفلسطيني جواد عواد، الإثنين، دول العالم التدخل لوقف “المجزرة التي ترتكبها إسرائيل في غزة”.

وجاء في بيان له “أطلق نداء عاجلاً لجميع دول العالم ومنظماته للعمل على إيقاف المجزرة التي ترتكبها إسرائيل حاليا ضد المتظاهرين العزل على الشريط الحدودي لقطاع غزة”.

وقال عواد في بيانه “على جميع دول العالم التي تتغنى وتدعم حقوق الانسان الوقوف بشكل جدي لحماية المدنيين العزل، وعلى منظمة الصحة العالمية والصليب الأحمر والأمم المتحدة العمل على كبح جماح آلة القتل الإسرائيلية”.

وتظاهر منذ صباح الإثنين، آلاف الفلسطينيين، في عدة مواقع على طول السياج الحدودي الفاصل بين شرقي قطاع غزة وإسرائيل، احتجاجا على نقل السفارة الأمريكية من مدينة تل أبيب إلى القدس، وإحياء للذكرى الـ 70 للنكبة.

يأتي هذا تزامنا افتتاح الولايات المتحدة رسميا سفارتها في مدينة القدس الاثنين، في حفل تضمن كلمة مصورة للرئيس الاميركي دونالد ترامب زعم فيها ان واشنطن تبقى ملتزمة بالتوصل الى اتفاق سلام بين اسرائيل والفلسطينيين.

وكان الرئيس الأمريكي أشاد في تغريدة له على “تويتر” بنقل السفارة الاميركية المرتقب الى القدس معتبرا أن ذلك يشكل “يوما عظيما لإسرائيل”.

وكان ترامب أعلن في 6 كانون الاول/ديسمبر 2017 الاعتراف بالقدس عاصمة لاسرائيل ونقل سفارة بلاده اليها من تل ابيب تحقيقا لوعد قطعه خلال حملته الانتخابية يشكل قطيعة مع اجماع دولي استمر عشرات السنوات.