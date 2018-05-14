تمكن شبانٌ فلسطينيون من إسقاط طائرة تصوير أطلقها جيش الإحتلال الإسرائيلي فوق مخيم العودة شرق جباليا شمال قطاع غزة، صباح اليوم.

ويظهر في مقطع فيديو، صوّره أحد المتظاهرين، لحظات قبل اسقاط الطائرة، فيما يُسمع صوت إطلاق نار يبدو أنه استهدف الطائرة وتسبب في اسقاطها.

صور الطائرة التابعة للاحتلال التي أسقطها الشبان في مخيم العودة شرق جباليا شمال قطاع غزة pic.twitter.com/htC52JWuMb — وكالة شهاب (@ShehabAgency) ١٤ مايو ٢٠١٨

وصباح اليوم، ألقت طائرة إسرائيلية مسيرة مواد حارقة وغازات سامة فوق رؤوس المتظاهرين وخيامهم على حدود قطاع غزة.

وتحاول قوات الاحتلال خلال الساعات الأخيرة بعدة وسائل التأثير على المظاهرات الحاشدة المنوي خروجها اليوم في ذكرى النكبة، واحتجاجا على فتح السفارة الأمريكية في القدس المحتلة.

كما القت طائرات الاحتلال أيضا مناشير تحريضية، وأطلقت في أكثر من مرة قنابل غاز بشكل مكثف ونار تجاه المتظاهرين مما أوقع إصابات في صفوفهم.

وتنطلق صباح الإثنين، مسيرات “مليونية العودة” ذروة فعاليات “مسيرة العودة الكبرى وكسر الحصار”، التي بدأت في 30 مارس الماضي بالتزامن مع ذكرى النكبة السبعين وقرار الإدارة الأمريكية نقل سفارة بلادهم للقدس المحتلة .

وتعتبر هذه الفعاليات أبرز رد شعبي فلسطيني على صفقة القرن، التي وضعها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لإنهاء الصراع “الإسرائيلي الفلسطيني”، وتهدف بشكل رئيسي إلى توطين الفلسطينيين في وطن بديل، خارج الأراضي الفلسطينية المحتلة، وإنهاء حق اللجوء للاجئين الفلسطينيين في خارج فلسطين.

وتستعد “إسرائيل” الاثنين، لافتتاح السفارة الأمريكية في القدس المحتلة تنفيذا للقرار الأمريكي بالاعتراف بالقدس عاصمة لـ”إسرائيل”، وسط استعدادات أمنية مكثفة بعد دعوات فلسطينية للتصعيد.