فانيسا زوجة الإبن الأكبر لترامب كانت تواعد الأمير السعودي خالد بن بندر بن سلطان

كشفت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، في تقريرٍ لها، عن أنّ عارضة الأزياء والممثلة السابقة “فانيسا“، زوجة “جونيور ترامب” الابن الأكبر للرئيس الأمريكيّ، كانت قبل زواجها منه، على علاقةٍ غرامية بسفير السعودية في المانيا خالد بن بندر بن سلطان.

وذكرت الصحيفة أن “بن سلطان” كان ينوي الزواج من “فانيسا“ قبل ان تدور الشكوك حول تورط والده في هجمات ١١ سبتمر.

وأشارت “ديلي ميل” إلى ان العلاقة بين الأمير السعودي و”فانيسا” تم تأريخها من عام 1998 إلى عام 2001، لكنها انفصلت عنه بعد فترة وجيزة من هجمات سبتمر.

ولفتت إلى أن الأمير السعودي غادر البلاد بعد الهجمات، حيث ذكرت تقارير أن والده بندر بن سلطان آل سعود كان على صلة غير مباشرة بتنظيم القاعدة. وفقا لـ CNN

وتزوج الأمير خالد من الأرستقراطية البريطانية “لوسي كارولين كوثبرت” في عام 2011.

وفي عام 2017، تم تعيين الأمير خالد سفيرا للسعودية في ألمانيا.

وأشارت “ديلي ميل” إلى أنه بعد مغادرة الأمير خالد الولايات المتحدة، تلاشت علاقته بـ”فانيسا”.

وكان والد الأمير خالد بندر بن سلطان آل سعود، والذي عمل سفيراً سعودياً في الولايات المتحدة من عام 1983 إلى 2005، مقرباً من عائلة الرئيس الأمريكي السابق “بوش” .

وبحسب CNN، فإنّه تم العثور مع عضوٍ كبير في تنظيم القاعدة القت القبض عليه الولايات المتحدة، على رقمين هاتفيْن لهما صلات بالسفير، احدهما لحارس شخصي كان يعمل في السفارة السعودية في واشنطن.

يشار إلى أنّ “فانيسا”، زوجة الابن الأكبر للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رفعت دعوى طلاق في نيويورك، يوم الـ15 مارس/ آذار، في محكمة مانهاتن.

وقالت “فانيسا” البالغة من العمر 40 عاما، وزوجة دونالد ترامب جونيور، في بيان مشترك: “بعد 12 عاما من الزواج قررنا الانفصال”، بحسب صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية.

​وأضاف ترامب وهايدون في بيانهما المشترك: “سنحظى دائما باحترام كبير لبعضنا بعضا ولعائلاتنا، لدينا خمسة أطفال جميلين، ويبقون على رأس أولوياتنا”، حسبما نشرت منظمة ترامب التي يشارك الابن في إدارتها البيان.

و​تزوج ترامب الابن وفانيسا في عام 2005 ولديهما خمسة أطفال، وتعيش العائلة في وسط مانهاتن.

و​التقى ترامب الابن، البالغ من العمر 40 عاما، بزوجته، عندما حضر مع والده عرض أزياء عام 2003، وتزوجا بعدها بعامين في مار لاغو، نادي العائلة في بالم بيتش بولاية فلوريدا.