استنكر الكاتب السعودي البارز جمال خاشقجي, ربط رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو موقفه من الاتفاق النووي بموقف الرياض, معتبراً ذلك إهانة لبلاده, مطالبا آل سعود بإقفال هذا الباب في وجه نتنياهو.

وكان نتنياهو في إشارة لتطابق المواقف والتنسيق المشترك بين البلدين، اعتبر بأن موقف بلاده الاتفاق النووي مع إيران يأتي اتساقا مع الموقف السعودي.

وقال “نتنياهو” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن” أيد فيها الموقف الامريكي من الاتفاق وانتقد الموقف الاوروبي منه تزامنا مع الاحتفال بافتتاح السفارة الأمريكية في القدس قائلاً” السلام يبنى على أساس الحقيقة والحقيقة تقول إن أورشليم كانت عاصمة الشعب اليهودي منذ آلاف السنين وعاصمة دولتنا منذ لحظة إقامتها بل ستبقى أورشليم عاصمة إسرائيل إلى الأبد وبموجب أي اتفاقية سلام تستطيعون تصورها”.

ورد خاشقجي على نتنياهو قائلاً ” يجب اقفال هذا الباب بوجه نتنياهو، فلا خير هناك يرجى. حديثه إهانة للرياض ولما قامت عليه المملكة فكرة ونهج واسلام وعروبة منذ ايّام الملك المؤسس” .