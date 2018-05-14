استمرارا لحالة التصهين التي يعيشها بعض الكاتب والإعلاميين السعوديين ورقصا على جثث الشهداء الفلسطينيين الذين سقطوا في مسيرات العودة، توجه الإعلامي والباحث السعودي عبد الحميد الحكيم بالتهنئة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمناسبة افتتاح السفارة الأمريكية في القدس المحتلة.

وقال “الحميد” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” أتقدم بالتهنئة لدولة إسرائيل شعبا وحكومة بمناسبة هذا الحدث التاريخي. فعندما زرت القدس وجدتها مدينة من العالم الاول فادركت احترام المجتمع الإسرائيلي لعاصمتهم المقدسة ولثقافة حرية العبادة فيها وشكرت الله بأن مكة والمدينة والقدس تحت إدارة أنظمة تحترم قداسة هذه المدن وجعلتها من اجمل مدن العالم”.

أتقدم بالتهنئةلدولةإسرائيل شعباوحكومة بمناسبةهذا الحدث التاريخي.فعندمازرت القدس وجدتهامدينةمن العالم الاول فادركت احترام المجتمع الإسرائيلي لعاصمتهم المقدسة ولثقافةحريةالعبادة فيهاوشكرت الله بأن مكةوالمدينةوالقدس تحت إدارة أنظمة تحترم قداسةهذه المدن وجعلتهامن اجمل مدن العالم — Abdulhameed ALHakeem (@hakeem970) May 14, 2018

وتشهد الأراضي الفلسطينية المحتلة، اليوم الاثنين، حدث نقل السفارة الأمريكية من “تل أبيب” إلى القدس المحتلة، في حفل يحضره وفد رئاسي أمريكي، يضم إيفانكا ابنة الرئيس دونالد ترامب، وزوجها غاريد كوشنر.

حفل التدشين الذي يثير غضب الفلسطينيين، استبقه مئات المستوطنين باقتحام باحات المسجد الأقصى وأداء صلوات تلمودية بها، كما تجمَّع آخرون أمام باب العامود، أحد مداخل البلدة القديمة، احتفالاً بالخطوة الأمريكية.

وسار إسرائيليون في مسيرة حملوا خلالها الأعلام الإسرائيلية، في حين عُلقت لافتات تشيد بقرار ترامب نقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة.

ويأتي افتتاح السفارة، في أعقاب اعتراف ترامب، في ديسمبر الماضي، بالقدس عاصمة لـ”إسرائيل”، وهو قرار أثار غضباً عربياً وإسلامياً على الصعيدين الرسمي والشعبي.

ويجري الحفل بمقاطعة 54 سفيراً أجنبياً لدى “إسرائيل”، من أصل 86 سفيراً، وذلك في تحرُّك اعتبره مراقبون يشير إلى الخروج الأمريكي عن الإجماع العالمي.

وتزامناً مع الحدث المُستنكر عالمياً، خرج مئات الآلاف من الفلسطينيين في قطاع غزة في أضخم مسيرات حاشدة تشهدها الأراضي الفلسطينية، تحت اسم “مليونية العودة”؛ وذلك في الذكرى السبعين للنكبة الفلسطينية، مما أدى لسقوط أكثر من 18 شهيدا حتى الآن .