استنكرت دولة قطر في بيان رسمي المجزرة الوحشية والقتل الممنهج الذي ترتكبه قوات الاحتلال الإسرائيلي تجاه الفلسطينيين العزل في قطاع غزة ومنهم أطفال ونساء أثناء احتجاجهم السلمي والمشروع على قرار الولايات المتحدة الأمريكية أحادي الجانب والمخالف لجميع القرارات الأممية ذات الصِلة، بنقل سفارتها إلى القدس.

وبحسب ما نقلته وكالة الأنباء القطرية “قنا”، قالت المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية القطرية “لولوة الخاطر”، الاثنين، إن دولة قطر تدعو كافة القوى الدولية والإقليمية التي لها كلمة مسموعة لدى (إسرائيل) إلى التحرك الفوري لإيقاف آلة القتل الوحشي، كما تدعو مجلس الأمن والمجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته”.

وأعلن السفير الأمريكي لدى “إسرائيل” ديفيد فريدمان، رسميًا اليوم الإثنين عن افتتاح السفارة الأمريكية في القدس.

وحضر الحفل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، وابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب “إيفانكا”، وزوجها جيراد كوشنير (مستشار ترامب)، ومسؤولين كبار من الجانبين.

واستُشهد أكثر من 52 فلسطينياً وأُصيب أكثر من 2410 بجراح مختلفة، اليوم الاثنين، جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي المسيرات السلمية التي انطلقت صباحاً باتجاه حدود قطاع غزة.

وخرج مئات آلاف الفلسطينيين في قطاع غزة اليوم، في أضخم مسيرات حاشدة تشهدها الأراضي الفلسطينية، تحت مسمّى “مليونية العودة”؛ وذلك في الذكرى السبعين للنكبة الفلسطينية.