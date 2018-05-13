أكد وزير الاقتصاد التركي نهاد زيبكجي على أن بلاده لن تغلق أبوابها بوجه اللاجئين السوريين، حتى لو وصل عددهم إلى 10 ملايين لاجئ.

وقال “زيبكجي” خلال كلمة ألقاها في مؤتمر “انضمام السوريين المحميين مؤقتاً إلى سوق العمل: التحديات والفرص”، داخل أحد الفنادق في حي شيشلي، بمدينة اسطنبول مساء السبت، إن تركيا قدمت مساعدات للاجئين السوريين، تقدر قيمتها بنحو 31 مليار دولار، مضيفاً: “حتى لو لم يقدم أحد لنا يد المساعدة، وحتى لو أنهم لم يقدروا تضحيتنا، لن نهتم، ولن نغلق أبوابنا بوجه السوريين، حتى لو وصل عددهم إلى 7 و 8 وحتى 10 ملايين في تركيا”.

وتابع: “أهم شيء هو معرفة احتياجاتهم، وتوفير مستوى معيشة جيد لهم، إضافة إلى تأمين أعلى مستوى من التعليم لأطفالهم”.

وأردف: “أفضل طريقة لجعلهم سعداء، هي إشراكهم في عملية الإنتاج بطريقة مشرفة، وإرسالهم في المساء إلى زوجاتهم وأطفالهم سعداء بمشاركتهم هذه، نحن ملزمون بهذا الأمر، والمنظمات الدولية تتحمل مسؤولية كبيرة في هذا الشأن”، وذلك وفقا لما نقلته وكالة “إخلاص” التركية.

وأكمل: “من أصل 3.5 مليون سوري في تركيا، يوجد 2.2 مليون شخص تتراوح أعمارهم ما بين 15-64 عام، هؤلاء يشكلون قوة عمل كبيرة، إلا أنهم لا يتمكنون من العمل بطرق قانونية، يمكننا توفير منطقة ليشارك فيها السوريون في الإنتاج والاقتصاد، وباعتبارنا وزارة الاقتصاد، فإننا على استعداد لتحمل المسؤولية كاملة في هذا الشأن”.