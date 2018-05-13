اتخذت التوترات المتصاعدة بين إسرائيل وإيران منحى غير متوقع الأحد عندما أصدر وزير الجيش الإسرائيلي تحذيرا للرئيس السوري بشار الأسد مستوحى من مسابقة الأغنية الأوروبية (يوروفيجن).

وكتب أفيغدور ليبرمان، على موقع تويتر: “يا أسد، تعلّم مما يحدث اليوم. وأخبِر (المرشد الإيراني آية الله علي) خامنئي أنك لست دمية بيده. ليس له دخل في سوريا”، في إشارة إلى فوز المغنية الإسرائيلية نيتا بجائزة يوروفيجن عن أغنيتها “توي” (لعبة).

وتؤكد إسرائيل مرارا وتكرارا قلقها من التواجد الإيراني في سوريا، وتقول إن إيران تسعى إلى تأسيس تموضع عسكري دائم في سوريا لمهاجمة إسرائيل.

وكانت إسرائيل أعلنت الخميس الماضي أن فيلق القدس الإيراني أطلق 20 صاروخا من سوريا باتجاه إسرائيل، وأن “القبة الحديدية” اعترضت أربعة منها، بينما سقطت 16 داخل الأراضي السورية.

وأضافت إسرائيل أنها ردت بشن غارات على نحو 50 موقعا إيرانيا داخل سوريا: للتدريب العسكري، ومواقع استخباراتية ولوجيستية تابعة للحرس الثوري، ومواقع إطلاق الصواريخ، ومطارات، ومنشآت تخزين الأسلحة.

ووفقا للمرصد السوري لحقوق الإنسان، فقد قتل 11 إيرانيا في الغارات الإسرائيلية.