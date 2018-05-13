أثارت تغريدة للمغرد الإماراتي المقرب من ولي عهد أبو ظبي سيء الصيت، سخرية موقع التدوين المصغر “تويتر”، في أعقاب دعوته أن يكتب له الله هذا العام.

 

وقال “المزروعي” الذي لا يترك يوما إلا وخاض فيه في أعراض النساء في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” يارب يكتبلي الحج السنه”.

ردود المغردين جاءت معبرة عن رؤيتهم لأخلاقه القذرة، ففي حين دعا بعضهم الله أن يكون مصيره “سقر”، سخر آخرون من تغريدته، حيث نبهه البعض من أن يتم رجمه بدلا من “إبليس”، أكد آخرون بأن مكة لا تستقبل الكلاب، في إشارة صريحة له.

وكان ناشطون بتويتر قد شنوا هجوما حادا، على المزروعي الذي اشتهر بين النشطاء بلقب “المغرد البذيء” بسبب فجره في الخصومة والطعن بأعراض مخالفيه بشكل يظهر مدى حقارته.

وأشار الناشكون الذين أطلقوا وسم “#راعي_الخنازير” على “المزروعي” في يناير/كانون الثاني الماضي بعد تداول صورة له مع خنازير برية تم اصطيادها، أن الوصف ينطبق عليه تماما فهو يدعو للدياثة ويشترك مع الخنزير في خبثه وتصرفاته القذرة.

وتمادى “المزروعي” في تطاوله الصريح على الأعراض وإساءته اللاأخلاقية ضد الشيخة موزة والدة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

 

وردوا عليه عبر وسم “#الشيخة_موزا_مصدر_فخرنا” على تهجم “المزروعي” على قطر وأهلها والطعن في شرفهم بكلمات وأساليب قذرة، وصفها البعض بأنها “لا أخلاق أهل الإسلام، ولا مروءة أهل الجاهلية !”.

 