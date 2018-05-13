أثارت تغريدة للمغرد الإماراتي المقرب من ولي عهد أبو ظبي سيء الصيت، حمد المزروعي سخرية موقع التدوين المصغر “تويتر”، في أعقاب دعوته أن يكتب له الله الحج هذا العام.

وقال “المزروعي” الذي لا يترك يوما إلا وخاض فيه في أعراض النساء في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” يارب يكتبلي الحج السنه”.

يارب يكتبلي الحج السنه … — حمد المزروعي (@uae_3G) May 12, 2018

ردود المغردين جاءت معبرة عن رؤيتهم لأخلاقه القذرة، ففي حين دعا بعضهم الله أن يكون مصيره “سقر”، سخر آخرون من تغريدته، حيث نبهه البعض من أن يتم رجمه بدلا من “إبليس”، أكد آخرون بأن مكة لا تستقبل الكلاب، في إشارة صريحة له.

الله يجعلك في سَقَر لا تبقي فيك عظماً و لا لحماً و لا تذر اللهم امين يارب العالمين 🤲🏻 — شموخ آل قطر🇶🇦 (@ShMoO5Qtr) May 12, 2018

اول مره اسمع صهيوني يبي يحج — عمرو الحميدي (@amro_alhumaidi) May 12, 2018

ممنوع دخول 🐕 الحرم الملكي — حمد الكبيسي🇶🇦 (@KubaisiHamad) May 12, 2018

اخاف الرجم يتحول صوبك — الأميرة ياقوت 🇰🇼 (@Princes_Night_) May 12, 2018

النجس الذي مثلك مفروض ما يدخل مكه — وطن النهار 🇰🇼 (@mwa6n16) May 12, 2018

إنما المشركون نجس يا حمد! — أمير الجلاد (@ameeraljallad) May 12, 2018

وندعوا الله يرجمك حجاج بيت لله

يا إبليس العرب والخليج ،،، قول آمين — الوزير زيرو (@wazeer_q8) May 12, 2018

حفظ اللسان عن اعراض المسلمين احق واولى يا هذا — عمر الحمود (@11743Omar) May 12, 2018

شفيچ فيفي عبده تبتي — ‏ الـعـم زاهـيۦ‏ ♨️ ‏ㅤㅤㅤㅤ (@rtq810) May 12, 2018

انت الحاويات ومابداخلها من قمامه ترفض استقبالك — فهد الفهد (@faahad353) May 13, 2018

وكان ناشطون بتويتر قد شنوا هجوما حادا، على المزروعي الذي اشتهر بين النشطاء بلقب “المغرد البذيء” بسبب فجره في الخصومة والطعن بأعراض مخالفيه بشكل يظهر مدى حقارته.

وأشار الناشكون الذين أطلقوا وسم “#راعي_الخنازير” على “المزروعي” في يناير/كانون الثاني الماضي بعد تداول صورة له مع خنازير برية تم اصطيادها، أن الوصف ينطبق عليه تماما فهو يدعو للدياثة ويشترك مع الخنزير في خبثه وتصرفاته القذرة.

#راعي_الخنازير حمد المزروعي يمارس هويته المفضلة فى صيد الخنازير ..

شخص يستهوي صيد الخنازير و أكل لحومها

ماذا تتوقعون منه ؟#أبوظبي#الدوحة pic.twitter.com/3HyTGeJwCW — إلهام الكواري (@ilkuwariqa) January 19, 2018

وتمادى “المزروعي” في تطاوله الصريح على الأعراض وإساءته اللاأخلاقية ضد الشيخة موزة والدة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

وردوا عليه عبر وسم “#الشيخة_موزا_مصدر_فخرنا” على تهجم “المزروعي” على قطر وأهلها والطعن في شرفهم بكلمات وأساليب قذرة، وصفها البعض بأنها “لا أخلاق أهل الإسلام، ولا مروءة أهل الجاهلية !”.