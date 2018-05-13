تداول ناشطون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” صورة تظهر عبد العزيز الفغم الحارس الشخصي للملك سلمان بن عبد العزيز وهو يحذر أحد لاعبي نادي اتحاد جدة من التقاط صورة سيلفي مع الملك خلال تتويجه للفريق بعد فوزه على نظيره الفيصلي في المباراة النهائية لبطولة “كأس خادم الحرمين الشريفين”.

ووفقا للصورة المتداول التي رصدتها “وطن”، فإنه وخلال سلام أحد لاعبي فريق أهلي جدة على الملك ظهر حاملا هاتفه الشخصي قاصدا التقاط صورة سيلفي مع الملك، فما كان إلا أن نهره بشدة.

ووفقا للصورة المتداولة، فقد أظهر “الفغم” غضبه الشديد من محاولة اللاعب، حيث نظر إليه بحدة مشيرا إليه بإصبعه “السبابة” محذرا إياه من القيام بما كان ينوي فعله.

ويعد النهائي بين الاتحاد والفيصلي هو النسخة الـ43 لبطولة كأس الملك، ويعتبر الأهلي الأكثر تتويجًا بالبطولة برصيد 13 لقبًا.

وحصد نادي الاتحاد لقب كأس خادم الحرمين، عقب الفوز في النهائي على الفيصلي بثلاثة أهداف مقابل هدف، تحت أنظار العاهل السعودي الملك سلمان.

وحقق العميد لقب كأس خادم الحرمين، للمرة التاسعة في تاريخه.