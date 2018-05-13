تداول ناشطون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” صورة تظهر مشجعتان لنادي اتحاد جدة السعودي خلال احتفالهن بتتويج فريقهن بكأس خادم الحرمين الشريفين في المباراة التي جمعته مع نظيره الفيصلى على استاد الجوهرة بحضور الملك سلمان بن عبد العزيز.

ووفقا للصورة المتداولة التي رصدتها “وطن”، فقد ظهرت المشجعتان بلباس غير لائق، حيث ظهرن وهن يرتدين “تي شيرت” النادي مع بنطلون “فيزون” مفصل لجسدهن ومن غير غطاء شعر بعباءة مفتوحة.

الاتحاد السعودي يتوج بطلاً لكأس خادم الحرمين الشريفين للمرة الـ9 في تاريخه .. بعد فوزه على الفيصلي 3-1. #الفيصلي_الاتحاد pic.twitter.com/ppNKE8BOH0 — المجلس (@Almajlliss) May 12, 2018

يشار إلى أنه في تشرين الاول/ اكتوبر الماضي أعلنت السلطات السعودية رفع الحظر عن دخول النساء الى ملاعب رياضية والسماح لهن بحضور فاعليات في ثلاثة ملاعب بدءا من مطلع عام 2018.

وفي ظل تولي “محمد بن سلمان” مقاليد الحكم الحقيقة في المملكة العربية السعودية أكدت عدة تقارير صحفية أجنبية أن المملكة في طريقها إلى كسر التقاليد الدينية, وانتهاج “العلمانية” , حيث شاهدنا وقائع عدة في السعودية بالأونة الأخيرة تُشير إلى ذلك.

وكان أبرز تلك الوقائع السماح للمرأة السعودية بقيادة السيارة والدراجة النارية، فضلا عن ظهور الرقص والاختلاط والمشاهد الشاذة والغريبة على المجتمع السعودي.