كشفت صحيفة “عاجل” السعودية لغز الفيديو الذي حير النشطاء، في مباراة الاتحاد والفيصلي الخيرة والتي حضرها العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز.

وأظهر الفيديو الذي تم تداوله على نطاق واسع، شخص وهو يقوم بتوزيع مادة غير معلومة على عدد من الجماهير خلال مباراة نهائي كأس خادم الحرمين.

ووفقا للصحيفة أوضح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة، المقدم عاطي بن عطية القرشي، أن التحريات الأمنية كشفت أن الشخص الذي ظهر بالمقطع المتداول مواطن في العقد الثاني من العمر.

وأكد “القرشي” أن المادة التي كان يقوم بتوزيعها هي ملصقات عاكسة تحمل لون وشعار النادي الذي تسانده الجماهير.

وأوضح أن المادة المذكورة يتم وضعها كغطاء على “فلاش” جهاز الجوال ويزداد لونها بريقا مع تشغيله للدلالة على شعار النادي.

يذكر أن المباراة التي حضرها العاهل السعودي الملك سلمان، انتهت بفوز الاتحاد بثلاثة أهداف مقابل هدف.