أكدت المعارضة السعودية والأكاديمية المعروفة مضاوي الرشيد، الأنباء المتداولة بشأن احتجاز الكويت لـ”نواف الرشيد” ابن الشاعر الشهير طلال الرشيد، وتسليمه للسعودية.

وكان جدل واسع قد انتشر بمواقع التواصل، خلال الساعات الماضية، مع تداول أنباء عن تسلم السلطات السعودية، مواطنا يدعى نواف الرشيد، من قبل نظيرتها الكويتية، علما بأن نواف الرشيد هو شاب سعودي يحمل الجنسية القطرية، وهو ابن الشاعر الشهير طلال الرشيد، الذي قتل في ظروف غامضة بالجزائر أواخر العام 2003.

السعودية تتسلم من الكويت المواطن السعودي المطلوب نواف طلال الرشيد بناء على الاتفاقيات الأمنية بين الجهات المختصة pic.twitter.com/6EdJZ8IrDe — الراي (@AlraiMediaGroup) May 13, 2018

وقالت مضاوي الرشيد في سلسلة تغريدات لها رصدتها (وطن)، إنه تأكد خبر اختطاف نواف طلال الرشيد من الكويت وإعادته إلى الرياض بعد أن كان مقيما في الدوحة.

تأكد خبر إختطاف نواف طلال الرشيد من الكويت وإعادته الى الرياض بعد ان كان مقيما في الدوحة — Madawi Al-Rasheed (@MadawiDr) May 13, 2018

ويقيم “نواف” في العاصمة القطرية الدوحة منذ سنوات، حيث كان لعائلة “الرشيد” تاريخ طويل من الصراع مع “آل سعود” قبل عقود طويلة.

وقام «نواف» مؤخرا بزيارة إلى دولة الكويت حيث تم استقباله فيها بحفاوة شديدة، يرى متابعون أنها أغضبت السلطات السعودية.

جانب من الإستقبال الحاشد والمهيب للأمير نواف الرشيد في الكويت والذي أصاب آل سعود بالجنون.#اختطاف_نواف_الرشيد pic.twitter.com/kGU561pbu0 — تغريد أحرار (@Ahrar_TV) May 12, 2018

وأشارت المعارضة السعودية إلى أن اختطاف نواف طلال الرشيد، والذي لم يكن له أي نشاط، يدل على أن اسم هذه الأسرة لا زال يقلق ال صباح وال سعود المتأمرين”.. حسب وصفها.

اختطاف نواف طلال الرشيد والذي لم يكن له اي نشاط يدل على ان اسم هذه الاسرة لا زال يقلق ال صباح وال سعود

المتأمرين — Madawi Al-Rasheed (@MadawiDr) May 13, 2018

ولفتت “الرشيد” إلى حادثة اغتيال والد نواف الشهيرة، بقولها:”بعد ان تخلصوا من والد نواف في الجزائر بحادثة اغتيال غامضة لم يكفوا كيدهم عن ابنه نواف الذي كان طفلا حينها”

بعد ان تخلصوا من والد نواف في الجزائر بحادثة اغتيال غامضة لم يكفوا كيدهم عن ابنه نواف الذي كان طفلا حينها — Madawi Al-Rasheed (@MadawiDr) May 13, 2018

وتسببت تغريدات الأكاديمية السعودية المعارضة في هجوم عنيف عليها من قبل الناشطة الكويتية فجر السعيد، لتنشب بينهم حرب “تويترية”.

وردت “السعيد” على هجوم مضاوي الرشيد وانتقادها النظام الكويتي:”بن صباح حاكم ولد حاكم ولدحاكم حفيد حكام لـ 400 سنه واذا بيأدبچ او بيأدب غيرچ فـ بالقانووووووون الذي ينظمه الدستور والمواثيق العليا …فزعتج القبليه كشفتچ بشكل مقزز.. فكل كلامج وردودج فزعه قبليه أظهرت زيف مدنيتچ وادعاءاتج بالمطالبه بالدوله المدنيه واحترام سيادة القانون”

بن صباح حاكم ولد حاكم ولدحاكم حفيد حكام لـ 400 سنه واذا بيأدبچ او بيأدب غيرچ فـ بالقانووووووون الذي ينظمه الدستور والمواثيق العليا …فزعتج القبليه كشفتچ بشكل مقزز.. فكل كلامج وردودج فزعه قبليه أظهرت زيف مدنيتچ وادعاءاتج بالمطالبه بالدوله المدنيه واحترام سيادة القانون 😡 https://t.co/CTJQw6Sz5V — فجر السعيد 🇰🇼 (@AlsaeedFajer) May 13, 2018

وعاودت “الرشيد” الرد على الناشطة الكويتية بالقول:” سأرى كيف يكون رد فعلك لو ان ابن أمك او ابوك او قريب لك يخطف ويسلم لدولة اخرى على ارض الكويت”

سأرى كيف يكون رد فعلك لو ان ابن أمك او ابوك او قريب لك يخطف ويسلم لدولة اخرى على ارض الكويت https://t.co/HsuxAbsgwL — Madawi Al-Rasheed (@MadawiDr) May 13, 2018

وقبل فترة كشفت مصادر مطلعة أن السلطات القطرية قامت بفرض حراسة مشددة على «نواف»، وذلك خشية تعرضه لعملية اغتيال من قبل السلطات السعودية.

وكان المستشار في الديوان الملكي السعودي «سعود القحطاني»، أقر بمسؤولية أهل الحكم في المملكة عن اغتيال «طلال الرشيد». (طالع المزيد)

وقال «القحطاني» في تدوينة له عبر حسابه في «تويتر»،: «لمن يحاول أن يصطاد في الماء العكر، أود أن أذكر بأن آل سعود جعلوا الجنازة جنازتين، جنازة في روضة مهنا وجنازة في الجزائر».

وإثر جدل واسع أحدثته تدوينة «القحطاني»، اضطر المستشار في الديوان الملكي السعودي، ومدير المخططات والحملات الإعلامية لولي العهد السعودي «محمد بن سلمان»، إلى حذف التدوينة المثيرة للجدل.

والأمير «طلال» يعود نسبه إلى أسرة «سعود بن عبدالعزيز»، وهو شاعر وكاتب ينتمي إلى بيت الإمارة في قبيلة «شمر» أسرة آل رشيد حكام «حائل» سابقًا، اتخذ لنفسه لقب «الملتاع»، وأسس مجلة «فواصل» في 1994م، كما أسس مجلة «البواسل» في 2003 قبل وفاته بشهور قليلة، حيث اغتيل في رحلة صيد قرب جبل بوكحيل بولاية «الجلفة»، في الجزائر، الجمعة 28 نوفمبر/تشرين الثاني 2003.

وتؤكد أغلب الروايات السعودية، أن قصيدة «يا صغير» التي أطلقها «طلال» بعد سحب لقب أمير منه ومن عائلته، هي التي تسببت في اغتياله.

وبعد تدوينة «القحطاني» التي قام بحذفها، دشن ناشطون سعوديون وسما بعنوان «#السعودية_تعترف_بقتل_الرشيد»، ولاقى تفاعلا كبيرا على مواقع التواصل، طالبوا خلاله بمحاكمة المسؤولين عن الاغتيال.

يشار إلى أن آل رشيد حكموا نجد، ومناطق مختلفة من الجزيرة العربية القرن الماضي، قبل أن تتم هزيمتهم من قبل الملك عبد العزيز آل سعود، الذي منحهم فيما بعد مزايا الأمراء من آل سعود، إلا أن تلك المزايا توقفت تدريجيا خلال السنوات الماضية.