شن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، هجوما عنيفا على الإمارات والقيادي الفلسطيني الهارب محمد دحلان، مشيرا أن دولة عربية بعينها تتزعم معاداة تركيا وتعمل على تعكير علاقاتها بمحيطها العرب، في ما اعتبر إشارة واضحة للإمارات.

وقال الوزير خلال حوار أجري اليوم، السبت، ضمن فعاليات الملتقى الأول للصحفيين العرب في إسطنبول إن هذه الدولة ، التي لم يسمها، تدفع الأموال لشركات علاقات عامة وجهات إعلامية أوروبية للعمل ضد بلاده، وإنها ساهمت في تمويل المحاولة الانقلابية التي جرت في تركيا منتصف 2016.

وبحسب “الجزيرة.نت” فقد أضاف جاويش أوغلو أن الأموال التي وصلت إلى “الانقلابيين من جماعة فتح الله غولن” في تركيا نقلت لهم عن طريق القيادي الفلسطيني السابق محمد دحلان، الذي يعمل منذ خروجه من قطاع غزة عام 2007 مستشارا لدى ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد.

وتساءل الوزير التركي عمن دفع بدحلان مجددا إلى المشهد الفلسطيني رغم تاريخه و”علاقاته المشبوهة”، وقال إن هدف تركيا في فلسطين هو أن تجمع حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) معا، في حين تحرص تلك الدولة العربية على تعزيز الفرقة والدفع برجلها إلى الرئاسة، حسب قوله.

كرهونا لما قلنا أن حصار قطر خطأ

وأكد أوغلو أن السياسة الخارجية لبلاده تقوم على أسس مبدئية وعلى مصارحة الأشقاء في العالم العربي بما يرونه صوابا أو خطأ “وهو ما يثير حنق البعض”.

وأضاف الوزير “لذلك كرهونا عندما قلنا إن حصار قطر خطأ، ولكننا كنا سنؤكد الموقف نفسه لو كان من تعرض للحصار دولة عربية أخرى، ونحن نؤمن في تركيا بأن صديقك هو من يصدقك”.

وزير الخارجية البحريني اعترف أن بلاده تضررت

وأشار إلى أن حصار قطر لا يخدم أحدا، وأن نظيره البحريني خالد بن أحمد أخبره أن بلاده تضررت أيضا جراء ذلك الحصار.

وقال جاويش أوغلو إن تركيا تحب أن ترى مصر قوية وحرة ومستقرة وقادرة على أن تضطلع بدورها في الشأن الإقليمي، ولكنها صارت “أضعف كثيرا منذ الانقلاب” الذي أطاح بالحكم المدني عام 2013 و”تتحكم في قرارها الدول العربية والإقليمية التي تقدم لها المساعدات”.

وقد نظمت بلدية إسطنبول فعاليات الملتقى الأول للصحفيين العرب الذي حضره نحو خمسين صحفيا من 18 دولة عربية في الفترة من الـ5 إلى الـ12 من مايو/أيار الحالي، وتضمن لقاءات مع الرئيس التركي وعدداً من الوزراء والمسؤولين ورجال الأعمال وزيارة معالم ومشاريع كبرى في المدينة، من بينها المطار الثالث بإسطنبول الذي يخطط له أن يكون الأكبر في أوروبا.