تداول ناشطون بمواقع التواصل مقطعا مصورا، يظهر عدد من الجمال في جزيرة سقطرى اليمنية تحمل علم الإمارات في مسيرات بالجزيرة لدعم “عيال زايد” والتغطية على الاحتلال الإماراتي.

 

ويكشف المقطع المتداول على نطاق واسع، مدى السفه والفجور الذي وصل له النظام الإماراتي، حيث أفاد النشطاء بأن موالين للإمارات استأجروا أصحاب الجمال بـ 1000درهم لكل جمل للدخول إلى “حديبو” بسقطرى مع العلم الامارتي.

 

 

ويظهر بالفيديو سخرية كل المتسوقين والمارة  من هذا المشهد العبثي.

 

وقبل يومين وكعادتها في شراء الولاءات، تداول ناشطون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” صورا تظهر رجالات أبو ظبي في جزيرة سقطرى وهم يوزعون الأموال القذرة على السكان من أجل الحشد لمسيرة مؤيدة للإمارات.

 

ووفقا للصور المتداول التي رصدتها “وطن”، فقد ظهر أحد الجنوبيين الموالين للإمارات داخل سيارة حاملا حقيبة مليئة بالأموال ويقوم بتوزيعها على الناس من أجل المشاركة في مظاهرة مؤيدة للوجود الإماراتي في .

 

وكانت صفحة “سقطرى” على موقع التدوين المصغر “تويتر” قد كشفت عن وصول طائرة إماراتية للجزيرة على متنها أكثر من 150 شخص للقيام بمظاهرات تأييد لها، موضحة أنه تم دفع مبلغ 500 درهم لكل شخص يحضر للمظاهرة المؤيدة لأبو ظبي.

 

 

وكانت أزمة التدخل الإماراتي في جزيرة سقطرى اليمنية الإستراتيجية قد احتدت بعد عدة أيام من نشر أبو ظبي قوات عسكرية في الجزيرة دون التشاور مع الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا. وخرجت مسيرات يمنية عديدة في سقطرى ومدن الجنوب تندد بالتدخل الإماراتي وسط اتهامات لأبو ظبي بأن لها أطماعا اقتصادية وعسكرية في الجزيرة.