تداول ناشطون بمواقع التواصل مقطعا مصورا، يظهر عدد من الجمال في جزيرة سقطرى اليمنية تحمل علم الإمارات في مسيرات بالجزيرة لدعم “عيال زايد” والتغطية على الاحتلال الإماراتي.

ويكشف المقطع المتداول على نطاق واسع، مدى السفه والفجور الذي وصل له النظام الإماراتي، حيث أفاد النشطاء بأن موالين للإمارات استأجروا أصحاب الجمال بـ 1000درهم لكل جمل للدخول إلى “حديبو” بسقطرى مع العلم الامارتي.

شر البلية ما يضحك

اليوم الامارات تستأجر اصحاب الجمال من 1000درهم لكل جمل للدخول الى حديبو بسقطرى مع العلم الامارتي بسقطرى

شاهد واسمع سخرية كل المتسوقين وهم يشاهدون المشهد #سقطرى_يمنية_شرعية #سقطرى_لن_تصبح_الإمارة_الثامنة 🇾🇪🇾🇪 pic.twitter.com/rlQJetP7Zk — #سقطرى اليوم (@sokatar4) May 12, 2018

ويظهر بالفيديو سخرية كل المتسوقين والمارة من هذا المشهد العبثي.

وقبل يومين وكعادتها في شراء الولاءات، تداول ناشطون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” صورا تظهر رجالات أبو ظبي في جزيرة سقطرى وهم يوزعون الأموال القذرة على السكان من أجل الحشد لمسيرة مؤيدة للإمارات.

ووفقا للصور المتداول التي رصدتها “وطن”، فقد ظهر أحد الجنوبيين الموالين للإمارات داخل سيارة حاملا حقيبة مليئة بالأموال ويقوم بتوزيعها على الناس من أجل المشاركة في مظاهرة مؤيدة للوجود الإماراتي في الجزيرة.

وكانت صفحة “سقطرى” على موقع التدوين المصغر “تويتر” قد كشفت عن وصول طائرة إماراتية للجزيرة على متنها أكثر من 150 شخص للقيام بمظاهرات تأييد لها، موضحة أنه تم دفع مبلغ 500 درهم لكل شخص يحضر للمظاهرة المؤيدة لأبو ظبي.

فضيحة ؛ طائرة اماراتية خاصه وصلت صباح الْيَوْمَ مع سالم السقطري وتحمل على ظهره اكثر 150 شخص وعلامات وصور دوله الامارات وعلم الجنوب ودفع 500 درهم لكل شخص حضر الْيَوْمَ المظاهره الامارتية عن طريق " الشحاري" صاحب سقطرى pic.twitter.com/32RwEd46F9 — #سقطرى اليوم (@sokatar4) May 9, 2018

وكانت أزمة التدخل الإماراتي في جزيرة سقطرى اليمنية الإستراتيجية قد احتدت بعد عدة أيام من نشر أبو ظبي قوات عسكرية في الجزيرة دون التشاور مع الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا. وخرجت مسيرات يمنية عديدة في سقطرى ومدن الجنوب تندد بالتدخل الإماراتي وسط اتهامات لأبو ظبي بأن لها أطماعا اقتصادية وعسكرية في الجزيرة.