تداول ناشطون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” مقطع فيديو للملك سلمان بن عبد العزيز وهو يحتد على مذيع قناة “روتانا” تركي العجمة خلال حضوره حفل نهائي بطولة “كأس خادم الحرمين الشريفين” والتي انتهت بفوز فريق اتحاد جدة على نظيره الفيصلي 3-1 باستاد الجوهرة المشعة بجدة.

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، فقد احتد الملك سلمان على مذيع “روتانا” تركي العجمي حينما قام الأخير بتقريب المايكروفون من وجهه أثناء حديثه مع الفنان السعودي محمد عبده الذي أدى العديد من الأغاني في حفل اختتام البطولة.

فيديو| الملك سلمان يُبعد الميكروفونات أثناء سلامه على محمد عبده pic.twitter.com/y5BPIETn7J — بركه (@BrkaQ8) May 12, 2018

وكان الملك سلمان قد حضر بين شوطي المباراة، التي أقيمت على مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة “الجوهرة”.

وتوج العاهل السعودي نادي الاتحاد بالكأس للمرة التاسعة في تاريخه، بعد فوزه بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد للفيصلي.

واضطر الفريقان إلى اللجوء لشوطين إضافيين، عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وسجل أهداف الاتحاد كل من عبد الرحمن الغامدي، وربيع سفياني، وعبد العزيز العرياني، فيما أحرز هدف الفيصلي الوحيد سعيد الربيعي.

يشار إلى أن العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، كان قد أدى رقصة “العرضة” الشعبية، خلال حضوره المباراة.