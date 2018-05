نقلت صحيفة “نيويورك تايمز عن مسؤولون في الإدارة الأميركية، قولهم إن السفير الأميركي في إسرائيل لن يعمل بشكل دائم في مكتبه الجديد في سفارة الولايات المتحدة الجديدة المزمع افتتاحها يوم الإثنين 14 مايو المقبل.

وبحسب الصحيفة سيقوم السفير ديفيد فريدمان بتقسيم وقته بين القدس وتل أبيب، حيث سيساعد ذلك في تجنب أي حرج دبلوماسي، للسفير الذي سيستمر في استضافة المسؤولين الذين تعارض دولهم نقل السفارة الأميركية إلى القدس.

وأضافت الصحيفة أن معظم موظفي السفارة سيبقون في فرع السفارة في تل أبيب نظراً لعدم وجود مساحة كافية في المبنى الجديد.

وقال مسؤول كبير في الإدارة إن موظفي السفارة في تل أبيب احتشدوا يوم الجمعة للاحتفال بمناسبة اليوم الأخير لأولئك الذين سيعودون للعمل في الموقع الجديد يوم الإثنين.

ونشر السفير الأميركي على صفحته بتويتر فيديو لآخر الاستعدادات قبل فتح افتتاح السفارة الاثنين.

وأضاف المسؤول إن ما بين 50 و60 موظفاً سيعملون في السفارة يوم الإثنين بما في ذلك المسؤولون القنصليون. من جهة أخرى، لن يحضر الرئيس الأميركي دونالد ترامب افتتاح سفارة بلاده في القدس، لكن الصحيفة أشارت إلى أنه سيتحدث خلال الافتتاح عن طريق الفيديو.

Just a few days before the historic opening of the beautiful United States Embassy in Jerusalem, Israel. So excited for the ceremony and proud of all the Embassy staff who worked so hard to make this event happen. Eternally grateful to President Trump for his courage and vision. pic.twitter.com/pGVENzJlBt

— David M. Friedman (@USAmbIsrael) ١١ مايو ٢٠١٨