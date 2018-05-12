نقلت صحيفة “نيويورك تايمز عن مسؤولون في الإدارة الأميركية، قولهم إن السفير الأميركي في إسرائيل لن يعمل بشكل دائم في مكتبه الجديد في سفارة الولايات المتحدة الجديدة المزمع افتتاحها يوم الإثنين 14 مايو المقبل.

وبحسب الصحيفة سيقوم السفير ديفيد فريدمان بتقسيم وقته بين القدس وتل أبيب، حيث سيساعد ذلك في تجنب أي حرج دبلوماسي، للسفير الذي سيستمر في استضافة المسؤولين الذين تعارض دولهم نقل السفارة الأميركية إلى القدس.

وأضافت الصحيفة أن معظم موظفي السفارة سيبقون في فرع السفارة في تل أبيب نظراً لعدم وجود مساحة كافية في المبنى الجديد.

وقال مسؤول كبير في الإدارة إن موظفي السفارة في تل أبيب احتشدوا يوم الجمعة للاحتفال بمناسبة اليوم الأخير لأولئك الذين سيعودون للعمل في الموقع الجديد يوم الإثنين.

ونشر السفير الأميركي على صفحته بتويتر فيديو لآخر الاستعدادات قبل فتح افتتاح السفارة الاثنين.

وأضاف المسؤول إن ما بين 50 و60 موظفاً سيعملون في السفارة يوم الإثنين بما في ذلك المسؤولون القنصليون. من جهة أخرى، لن يحضر الرئيس الأميركي دونالد ترامب افتتاح سفارة بلاده في القدس، لكن الصحيفة أشارت إلى أنه سيتحدث خلال الافتتاح عن طريق الفيديو.

Just a few days before the historic opening of the beautiful United States Embassy in Jerusalem, Israel. So excited for the ceremony and proud of all the Embassy staff who worked so hard to make this event happen. Eternally grateful to President Trump for his courage and vision. pic.twitter.com/pGVENzJlBt — David M. Friedman (@USAmbIsrael) ١١ مايو ٢٠١٨

في المقابل من المقرر أن يحضر الافتتاح الرسمي بعض أعضاء الكونغرس ووفد بقيادة جون جيه سوليفان، نائب وزير الخارجية، وستيفن منوشين، وزير الخزانة. وبعض مستشاري الرئيس، بما في ذلك ابنته، إيفانكا ترامب، وصهره جاريد كوشنر.

وستكون السفارة التي ستُفتح الإثنين مؤقتة وفق ما أكده قسم الخدمات القنصلية في القنصلية العامة للولايات المتحدة، بينما تبحث الولايات المتحدة عن موقع دائم لإنشاء سفارة جديدة، وهي عملية من المتوقع أن تستغرق سنوات.

ويقع مبنى السفارة جزئياً في قسم من مدينة القدس يُعرف بـ”نو مانز لاند” أو الأرض المحايدة. وتتألف المنطقة من أرض مقسمة في اتفاق هدنة بين الأردن وإسرائيل في نهاية الحرب العربية الإسرائيلية عام 1948.

واعتباراً من يوم الجمعة 11 مايو/أيار، رفعت الأعلام الأميركية على طول الشوارع المؤدية إلى حي أرنونا الهادئ في جنوب القدس، والذي يعد موطناً للمبنى الحصين الذي يضم السفارة الجديدة. وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، تم استبدال لافتات الطريق التي تشير إلى السفارة في الحي من “القنصلية الأميركية” إلى “السفارة الأميركية” مطبوعة بالعبرية والإنكليزية والعربية.