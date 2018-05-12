شن الداعية التونسي المعروف الشيخ بشير بن حسن، هجوما عنيفا على النظام السعودي ومحمد بن سلمان، وطالب بتغيير شعار العلم السعودي بعد وضعه مع (كلمة التوحيد) على زجاجات الخمر.

وكان ناشطون قد تداولوا صورا تظهر قيام شركة ألمانية لصناعة المشروبات الكحولية بوضع أعلام الدول المشاركة في مونديال “روسيا2018” على زجاجات البيرة التي يتم بيعها الآن مع قرب انطلاق المونديال في شهر يونيو المقبل، ومن ضمنهم علم السعودية بشعاره “لا إله إلا الله”.

ودون “بن حسن” في منشور له عبر صفحته الشخصية بفيس بوك رصدته (وطن) مهاجما النظام السعودي ما نصه:”نطالب المملكة العربية السعودية بتغيير شعار رايتها الوطنية نظرا للتغيير الجذري الذي انتهجته منذ ولاية العهد الجديد للمدعو “بن سلمان” فقد رأينا تلك الراية وقد التحفت بها امراة شبه عارية ! واستعمل ذلك الشعار أيضا في ألعاب ضوئية في استقبال عدو الله “ترامب” و قل مثل ذلك في مهرجان الكاتش الأخير وغيرها من السفه والانحراف الأخلاقي بدعوى الترفيه!!”

وتابع مستنكرا وضع كلمة التوحيد على زجاجات الخمر:”وهاهي كلمة التوحيد تكتب على زجاجات الخمر ! كما كتبت على الكرة التي سترميها أقدام لاعبي الكرة في كأس العالم بروسيا !!”

وشدد الداعية التونسي على أنه ليست السعودية فقط بلد الاسلام ولا بلد التوحيد وليس الدين حكرا عليهم، مضيفا “مع احترامنا لشعب الجزيرة الشقيق و شيوخ العلم الصادقين”

وطالب “بن حسن” النظام السعودي بتغيير العلم قائلا:”غيروا رايتكم بوضع رشاشة بدلا من السيف لان ذلك السيف سيف رقص وليس سيف عدل فقد رأينا أعداء الأمة يتراقصون به في محافلكم كجورج بوش وابيه و أوباما و ترامب وقريبا نتنياهو!”

وتابع “أو اجعلوا مكانه بعيرا أو تمرا فهو منتوجكم الاول أو أي شيء آخر لا علاقة له بالدين ! كفى احتكارا وكفى استهلاكا وكفى متاجرة بالاسلام وبالحرمين الشريفين فهي لعموم الأمة!”

جديرٌ بالذكر أن منتخب السعودية تأهل إلى نهائيات كأس العالم في كرة القدم للمرة الخامسة في تاريخه والأولى منذ 2006، بعد فوزه على ضيفه الياباني 1-صفر في الجولة الأخيرة من الدور الثالث الحاسم لتصفيات آسيا إلى مونديال 2018 في سبتمبر الماضي.