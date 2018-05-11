ناشطون يتظاهرون في العاصمة البريطانية ضد زيارة ملك البحرين

تداول ناشطون بمواقع التواصل مقطعا مصورا، يظهر مظاهرات غاضبة تجوب شوارع بريطانيا وتندد بزيارة ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، المقررة يوم 12 مايو الجاري.

ويظهر المقطع المتداول متظاهرون يهتفون ضد ملك البحرين ويحملون لافتات تندد بهذه الزيارة كتب عليها أن حمد بن عيسى غير مرحب به في بريطانيا.

وكان تكتل المعارضة البحرينية في بريطانيا قد دعا في بيان أمس السلطات البريطانية إلى اعتقال ملك البحرين فور وصوله إلى لندن بسبب ما وصفوه بانتهاكات لحقوق الإنسان، معتبرين أن استقبال ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية لملك البحرين لا يخدم مصالح المملكة المتحدة.

ونهاية الشهر الماضي طالبت جمعية الوفاق الوطني البحرينية المعارضة المجتمع الدولي -لاسيما واشنطن ولندن- بالتدخل لوقف الإعدامات السياسية في البحرين، ووقف “امتهان كرامة المكون الشيعي في البحرين”.

وقالت الجمعية حينها إن المحكمة العسكرية أصدرت في محاكمة سرية أحكاما نهائية بالإعدام ضد ستة بحرينيين، بناء على تهم قالت إنها لم تحدث.

وأكدت الجمعية أن ملك البحرين معني شخصيا بالقضية، معتبرة أن المحاكمة سياسية وتخدم التدافع في فرض النفوذ بين أطراف السلطة.

ويعد ذلك أول حكم نهائي بالإعدام في أول محاكمة عسكرية لمدنيين بعد تعديل للدستور يسمح بمحاكمة مدنيين أمام المحاكم العسكرية.

كما تعد محكمة التمييز العسكرية أعلى درجات المحاكم العسكرية، وحكمها نهائي.