قالت الخارجية الكويتية، الجمعة، إن مساعي أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح مستمرة لحل الأزمة الخليجية المتواصلة منذ منتصف العام الماضي، والتي وصفتها بـ “المؤلمة والمضرة”.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي، لوزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، مع نظيره الفلبيني آلان بيتر كايتانو، بمقر الوزارة في العاصمة الكويت، عقب التوقيع على اتفاقية تشغيل العمالة المنزلية بين البلدين.

وقال الوزير الكويتي إن “مساعي الأمير لحل الأزمة الخليجية مستمرة”، دون مزيد من التفاصيل.

ووصف الأزمة بأنها “مؤلمة ومضرة لنا جميعًا”.

وفي 5 يونيو/حزيران الماضي قطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، علاقاتها مع قطر وفرضت عليها حصارًا بدعوى دعمها للإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة، وتتهم الرباعي بالسعي إلى فرض الوصاية على قرارها الوطني.

وتبذل الكويت جهود وساطة للتقريب بين الجانبين، إلا أنها لم تثمر عن أي تقدم حتى الآن.