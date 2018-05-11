استنكر عبدالله العودة نجل الداعية السعودي المعتقل سلمان العودة، عدم احترام النظام السعودي حتى للقوانين التي سنها وتعديه على حريات المواطنين وحقوقهم بكل بجاحة وبـ”بلطجة” وانتهاكه لكل قانون وميثاق.

وعلق عبد الله العودة على تغريدة لحساب “النيابة العامة” السعودية بتويتر، تقول إنه من حق صاحب المسكن أو مَنْ ينوب عنه عند تفتيش المسكن الإطلاع على إذن تفتيش المسكن، وأن يُثْبَت ذلك في محضر التفتيش.

#النيابة_العامة

من حق صاحب المسكن أو مَنْ ينوب عنه عند تفتيش المسكن :-

1- الإطلاع على

إذن تفتيش المسكن .

2- أن يُثْبَت ذلك في محضر التفتيش . pic.twitter.com/7AbsMSPF1I — النيابة العامة (@bip_ksa) ١١ مايو ٢٠١٨

ودون في تغريدته التي رصدتها (وطن) تعليقا على هذا ما نصه:”هذا لم يحصل حينما فتّشت فرقة عسكرية بيتنا وروّعت الأهل والأطفال،بسبب أن الوالد قال “اللهم ألّف بين قلوبهم لمافيه خير شعوبهم”.

وتابع مستنكرا قمع النظام للعلماء:”ولازلنا نسأل هل العلماء والمفكرون والنخبة مستثنون من الحقوق؟”.

هذا لم يحصل حينما فتّشت فرقة عسكرية بيتنا وروّعت الأهل والأطفال،

بسبب أن الوالد قال “اللهم ألّف بين قلوبهم لمافيه خير شعوبهم”.

ولازلنا نسأل هل العلماء والمفكرون والنخبة مستثنون من الحقوق؟ https://t.co/ANQfAISZZ0 — د. عبدالله العودة (@aalodah) ١١ مايو ٢٠١٨

وفي وقت سابق قال عبد الله العودة، إنه ورغم مرور ما يقارب 9 أشهر على اعتقال والده إلا أنه لا يوجد أي بوادر لحل أزمته.

وقال “عبد الله” في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بـ”تويتر” رصدتها (وطن) حينها: ”بعد ٩ أشهر إلى الآن لايوجد أي بوادر لحل الملف وإطلاق سراح الوالد #الشيخ_سلمان_العودة والبقية المعتقلين تعسفيا أسأل الله أن يعجل بفرجهم”.

وللمرة الثالثة ولكثرة التساؤلات التي تأتيه من المتابعين، أعاد نجل العودة نشر التغريدة التي كانت سببا في اعتقال والده عندما غرد الشيخ سلمان العودة عن الأزمة الخليجية متمنيا انفراج الأزمة.

والتغريدة المقصودة كتبها “العودة” الأب بحسابه على تويتر بتاريخ 9 من سبتمبرالماضي، وقال فيها: “ربنا لك الحمد لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك.. اللهم ألف بين قلوبهم (الحكام) لما فيه خير شعوبهم”.

ربنا لك الحمد لا نحصي ثناءً عليك أنت كما أثنيت على نفسك..اللهم ألف بين قلوبهم لمافيه خير شعوبهم — سلمان العودة (@salman_alodah) ٨ سبتمبر ٢٠١٧

وعلق عبد الله العودة على تغريدة والده بالقول:”بعد قرابة تسعة أشهر على اعتقال الوالد #الشيخ_سلمان_العودة ،، وللذين يسألون عن سبب الاعتقال وعن مدار التحقيقات معه..وعن سبب منع العائلة كلها من السفر والتفتيش التعسفي العسكري،

والتضييق المستمر على الأطفال والعائلة أقول: كل ذلك كان بسبب وحول هذه التغريدة فقط ولايوجد أي شيء آخر”

ونقل الشيخ العودة بعد مرور نحو ثلاثة شهور على اعتقاله إلى المشفى، ليخضع لفحوصات، بعد تردي وضعه الصحي، بحسب ما ذكر نجله عبد الله، المقيم في الولايات المتحدة.

يذكر أن السلطات السعودية اعتقلت الشيخ العودة من منزله في محافظة بريدة بمنطقة القصيم، مطلع سبتمبر الماضي.