شن نشطاء هجوما عنيفا على مستشار ولي عهد أبو ظبي الأكاديمي المعروف الدكتور عبد الخالق عبدالله، بعد تطاوله على مهاتير محمد رئيس الوزراء الماليزي الذي أدى اليمين القانونية، الخميس، في أعقاب تصدر حزبه الانتخابات البرلمانية.

وهاجم “عبد الله” في تغريدة له عبر حسابه بتويتر رصدتها (وطن) رئيس الوزراء الماليزي ووصفه بـ”العجوز صاحب الصفقات المشبوهة”.

ودون مستشار محمد بن زايد ما نصه:”هل خلت ماليزيا من حكماء وزعماء ورجال دولة وشباب كي تنتخب من بلغ 92 سنة من العمر الذي انقلب فجأة على حزبه وحلفاءه وعقد صفقة مشبوهة مع خصمه السياسي الذي سبق ان أودعه السجن بعد ان لفق ضده اشنع الإتهامات.”

واختتم:”السياسة عندما تكون لعنة والديمقراطية عندما تكون نقمة”.

هل خلت ماليزيا من حكماء وزعماء ورجال دولة وشباب كي تنتخب من بلغ 92 سنة من العمر الذي انقلب فجأة على حزبه وحلفاءه وعقد صفقة مشبوهة مع خصمه السياسي الذي سبق ان أودعه السجن بعد ان لفق ضده اشنع الإتهامات. السياسة عندما تكون لعنة والديمقراطية عندما تكون نقمة pic.twitter.com/g545Gppfej — Abdulkhaleq Abdulla (@Abdulkhaleq_UAE) ١١ مايو ٢٠١٨

ورد نشطاء بسيل من الردود اللاذعة والتعليقات الهجومية العنيفة، لدرجة أن رد أحدهم عليه بأنه هو و”ابن زايد” يكرهون أي رجل شريف كما يكره قوم لوط المتطهرين.

ههههههههههههههههههه تكرهون الأحرار كراهية قوم لوط للمطهرين — Salim Said Salim سالم سعيد سالم (@Salim8Said) ١١ مايو ٢٠١٨

هل تريد ان تصدر لهم احد الديكتاتوريين اللذي تدعمهم طالما أن الاستقرار السياسي والديموقراطيه لا تعجبك؟ اللهم بارك لهم فيما رزقتهم وابعد عنهم الحساد ومدمري الاوطان — Hiba shookari هبه شوكري (@hibashookari) ١١ مايو ٢٠١٨

كانت الامارات تدعم نجيب عبدالرزاق منافس مهاتير محمد

في الانتخابات الماليزية فتلقت صفعه قوية بفوز مهاتير — ام احمد (@umahhmeed) ١١ مايو ٢٠١٨

يعني متدخلين 😦😦..يبوك ذولا ماخلوا بلد ماعبثوا فيها في كل مكان يحاولوا يشتروا الولاءات والذمم والتبعيه لهم ..اعوذ بالله!! — أوكسجيني عماني🎶🌸 (@Amoula5alhasani) ١١ مايو ٢٠١٨

على أساس إنكم ام الديمقراطية … اهم شئ الطريقة التي صعد بها حتى لو كان عمره 200 عام هل لديكم طريقة مثلها هل تقدر تختار من يحكمك ؟ — وافي العامري wafi (@wafimana) ١١ مايو ٢٠١٨

وذكر البعض الأكاديمي الإماراتي بأن مهاتير محمد هو صاحب نهضة ماليزيا وسبب تقدمها وأنه ترك الرئاسة قبل ذلك باختياره وهو في عز قوته وسلطته.

يا سبحان الله ، زعلانين من مهاتير باني النهضة الماليزيه أمام أعيون البشر والطير ، لان عمره 92 وعندما فاز السبسي بتونس والذي عمره 97 كان امرا ديمقراطي ومرحب به وجميل ونقله نوعيه ليس لها سابق ؟ شبح الإسلام يطاردكم للاسف ،، — عبير الخولاني 🇾🇪 (@tanhapak1) ١١ مايو ٢٠١٨

د.عبدالخالق: ماليزيا مملكة دستورية على رأسها ملك (يتغير كل 5 سنوات من العائلة) لا يحكم. #نجيب رئيس وزراء فاسد تخلص منه الشعب في عملية ديمقراطية. المصيبة ان نجيب متورط مع اماراتيين و امريكان في عملية سرقة كبيرة تتجاوز 3.6 مليار دولار في 1MDB و #محاضر شكل اليوم لجنة ووعد بسجنه! — Abdulmaguid (@abdulmaguid76) ١١ مايو ٢٠١٨

زين تتدخلوا بعد في ماليزيا وتخربوها مثل ماخربتوا ودمرتوا غيرها..! — أوكسجيني عماني🎶🌸 (@Amoula5alhasani) ١١ مايو ٢٠١٨

من لم ترضى عنة الامارات فهو على الحق. — My (@My60809225) ١١ مايو ٢٠١٨

كما استنكر النشطاء انتقاد مستشار ابن زايد لترشح مهاتير محمد بسبب سنه، ومعظم حكام العرب عجائز يقبعون على أنفاس شعوبهم ولا يتركون الحكم إلا بوفاتهم أو ما شابه.

وكان الزعيم الماليزي مهاتير محمد قد أدى الخميس اليمين القانونية رئيسا للوزراء بعد فوز مفاجئ أطاح بالتحالف الحاكم للبلاد.

وبث التلفزيون الماليزي مراسم أداء محمد اليمين القانونية أمام السلطان محمد الخامس في العاصمة وسط مشاركة الآلاف من أنصاره والذين احتشدوا على جانبي الطريق المؤدي للقصر الرئاسي.

وأعلن محمد أن أول تحرك له سيكون طلب عفو ملكي عن أنور بالإضافة إلى إطلاق تعهد بأنه سيتنحى عن الحكم فور إطلاق سراح أنور ليكون رئيسا للوزراء.

وجرى الاتفاق كذلك على أن تكون وان عزيزه وان إسماعيل زوجة إبراهيم والتي رافقت مهاتير في المؤتمر الصحفي نائبا لرئيس الوزراء بحسب الاتفاق مع مهاتير.

وسبق لمحمد أن حكم البلاد بقوة في الفترة بين 1981 و2003 وهو أكبر رئيس وزراء منتخب في العالم وبفوزه هزم تحالفا مؤلفا من 4 أحزاب كبيرة أبرز زعمائها نجيب عبد الرزاق الذي عمل سابقا مستشارا لمهاتير قبل أن يصبح أشد خصومه السياسيين.

وحصل تحالف مهاتير محمد على 113 مقعدا في البرلمان بواقع مقعد واحد إضافي على المطلوب للحصول على السلطة وسخر خلال حلف اليمين وقال: “إنه حصل على تأكيد بالدعم من مجموعة أحزاب سيؤيد 135 عضوا منها في البرلمان حكومته”.

وتراجع عدد المقاعد التي حصل عليها “تحالف باريسان” الذي يتزعمه رزاق بواقع 79 مقعدا في الوقت الذي كان يمتلك فيه 133 مقعدا فاز بها تحالفه عام 2013 ووصف فيه حينه بانه “أسوأ تحالف” انتخابي.

ومن أجل الفوز لجأ مهاتير محمد إلى التحالف مع الزعيم السياسي السجين أنور إبراهيم الذي كان نائبه قبل بداية الخصومة بين الطرفين عام 1998.