شن السياسي الكويتي وعضو مجلس الأمة السابق صالح محمد الملا هجوما عنيفا على وزير الخارجية البحريني خالد بن أحمد في أعقاب تبريره للاحتلال الإسرائيلي بحقه في الدفاع عن نفسه بعد الهجوم الذي شنه على البنى التحتية الإيرانية في سوريا.

وقال “الملا” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن” تعليقا على تغريدة خالد بن أحمد وإشادة وزير الاتصالات الإسرائيلي أيوب قرا بها:” يالله .. أستلم!! لاحول ولا قوة إلا بالله.. خبتم وخاب مسعاكم. #فلسطين #القدس #الكيان_الصهيوني”.

وأضاف في تغريدة أخرى:” لا تعنيني إيران إطلاقاً “علها تحترق”.. لكن هل بالفعل وصلنا إلى هذه المرحلة من العبث بالتاريخ ومشاعر الشعوب بأن يتحدث البعض مدافعاً عن “كيان” مُجرم مُغتصب هل هانت الأرض العربية وهانت دماء الشهداء!! .. نعم أنه “الهوان” بعينه.”

لا تعنيني إيران إطلاقاً “علها تحترق”.. لكن هل بالفعل وصلنا إلى هذه المرحلة من العبث بالتاريخ ومشاعر الشعوب بأن يتحدث البعض مدافعاً عن “كيان” مُجرم مُغتصب هل هانت الأرض العربية وهانت دماء الشهداء!! .. نعم أنه “الهوان” بعينه.#فلسطين#القدس#الكيان_الصهيوني pic.twitter.com/lio21mNv3B — صالح محمد الملا (@SalehAlmulla) ١٠ مايو ٢٠١٨

وتابع قائلا: ” ظز في من لا يؤمن بالقضية الفلسطينية!؟؟”.

ظز في من لا يؤمن بالقضية الفلسطينية!؟؟. — صالح محمد الملا (@SalehAlmulla) ١١ مايو ٢٠١٨

وكان وزير الخارجية البحريني خالد بن ‏أحمد الملقب بـ”برميل البحرين”, قد صرح الخميس أن من حق أي دولة أن تدافع عن نفسها، بما في ذلك إسرائيل.

وأضاف الوزير البحريني المثير للجدل في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”, ” طالما أن إيران أخلّت بالوضع القائم في المنطقة واستباحت الدول بقواتها وصواريخها، فإنه يحق لأي دولة في المنطقة، ومنها إسرائيل، أن تدافع عن نفسها بتدمير مصادر الخطر “.

طالما ان ايران اخلّت بالوضع القائم في المنطقة و استباحت الدول بقواتها و صواريخها ، فإنه يحق لأي دولة في المنطقة و منها اسرائيل ان تدافع عن نفسها بتدمير مصادر الخطر . — خالد بن ‏أحمد (@khalidalkhalifa) ١٠ مايو ٢٠١٨

ولم تمر ساعات حتى أشاد وزير الاتصالات الإسرائيلي أيوب قرا بتغريدة وزير الخارجية البحريني خالد بن أحمد.

وقال “قرا” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” ان رد وزير خارجيه البحرين @khalidalkhalifa ان لكل بلد الحق في الدفاع عن نفسه لا يقل عن دعم تاريخي لإسرائيل ضد العدوان الإيراني”.

وأضاف قائلا:” ويعكس هذا الدعم التحالف الجديد في الشرق الأوسط-وهذا هو الوقت الوحيد الذي تشكل فيه دوله إسرائيل جزءا هاما من هذا التحالف.