إسلام ٢٢ شخصا من جنسيات مختلفة في مسجد في منطقة الدفنة بقطر بعد صلاة الجمعة

تداول ناشطون بمواقع التواصل مقطعا مصورا، يوثق إشهار 22 شخصا من جنسيات مختلفة إسلامهم في مسجد بقطر عقب صلاة الجمعة في مشهد مؤثر.

ويظهر المقطع المتداول على نطاق واسع من قبل النشطاء، هذه المجموعة وهم في مسجد بمنطقة “الدفنة” ويرددون الشهادة واحدا تلو الآخر وسط جمع كبير من الحضور في مشهد مهيب.

ويؤكد العديد من النشطاء أن مراكز الدعوة بقطر ساهمت فى اعتناق عدد كبير من الأجانب للإسلام.

وفي أواخر فبراير الماضي، شاركت دولة قطر في اجتماعات مجلس امناء منظمة الدعوة الاسلامية بدورة الانعقاد (27) بالخرطوم بوفد ضم الشيخ عبدالرحمن بن عبدالله بن زيد آل محمود عضو مجلس امناء منظمة الدعوة وعضو مجلس الادارة ورئيس اللجنة المالية بالمنظمة، وبحضورراشد بن عبدالرحمن النعيمي سفير دولة قطر لدى السودان.

وحظيت الدورة بمشاركة كبيرة من اعضاء مجلس الأمناء لاكثر من 85 شخصية من عدة دول.

وأكد عبدالرحمن بن عبدالله بن زيد آل محمود عضو مجلس أمناء المنظمة، أن قطر تعد أكبر داعم لانشطة منظمة الدعوة الإسلامية مشيرا أن 80 % من ميزانية المنظمة العام الماضي كانت من دولة قطر.