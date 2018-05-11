تداول ناشطون بمواقع التواصل مقطعا مصورا يظهر مدى (السقوط والفجر في الخصومة) الذي وصل له “عيال زايد”، لدرجة تحويل بيت الله الحرام إلى منصة للسب والتطاول على الآخرين.

الله يسامح أهل #قطر

الله يسامح #تميم_المجد

الله يسامح #تنظيم_الحمدين

حتى في الحرم سببتوا لهم فوبيا

وأخرجوا أخلاقهم السيئة

باختصار

أصبحوا فرجة وأضحوكة أمام العالم

.#الامارات#بوظبي pic.twitter.com/AgYGkL4xUq — عيد الفضلي (@alwasmyq8) ١١ مايو ٢٠١٨

ويظهر المقطع المتداول مواطنا إماراتيا، يتجول داخل الحرم وهو يسب قطر وقاداتها معربا عن فرحته بمنع القطريين من الحج والعمرة ومتفوها بألفاظ نابية داخل هذه البقعة المقدسة.

وعلّق الكاتب القطري المعروف عبد الله العذبة، رئيس تحرير صحيفة “العرب” القطرية على هذا التطاول الإماراتي بقوله:”يتم حرمان أهل #قطر من أداء العمرة والحج من خلال التعسير عليهم، ويُقلب الحرم المكي في هذه الأيام الفضيلة من السنة إلى منصة سباب وشتم في الحرم برعاية #نجد على خلفية #الأزمة_الخليجية.”

وتابع في تغريدته التي رصدتها (وطن): “ويزعم محمد زايد ولي عهد #إمارة_أبوظبي_المارقة أن هذا #عام_زايد وهذه أخلاق زايد وعياله. حسبنا الله..”.

يتم حرمان أهل #قطر من أداء العمرة والحج من خلال التعسير عليهم، ويُقلب الحرم المكي في هذه الأيام الفضيلة من السنة إلى منصة سباب وشتم في الحرم برعاية #نجد على خلفية #الأزمة_الخليجية.

ويزعم محمد زايد ولي عهد #إمارة_أبوظبي_المارقة أن هذا #عام_زايد وهذه أخلاق زايد وعياله.

حسبنا الله.. pic.twitter.com/GJc2q8y9bM — عبدالله بن حمد العذبة – #قطر🇶🇦 (@A_AlAthbah) ١١ مايو ٢٠١٨

يشار إلى أنه في أبريل الماضي، أعلنت الأمم المتحدة أن 6 مقررين بمجلس حقوق الإنسان التابع لها، وجهوا رسائل رسمية لثلاث من دول الحصار ترصد جميع الانتهاكات التي قامت بها كل دولة بحق قطر.

وفي رسالتهم الموجهة للسعودية، طالبوا الحكومة بتزويدهم بمعلومات حول الإجراءات التي اتخذتها داخل أراضيها لضمان حق المواطنين القطريين في ممارسة شعائرهم الدينية (أي الحج والعمرة) دون تمييز.

وطالب المقررون الستة الدول الثلاث “السعودية والإمارات والبحرين”، في رسائل موجهة لكل منها على حدة، بضرورة اتخاذ كل التدابير لوقف الانتهاكات الإنسانية التي تسببت فيها، وضمان منع تكرارها، واتخاذ جميع الخطوات اللازمة لاحترام حقوق الأشخاص المتضررين من الأزمة الخليجية الراهنة .

كما حرص المقررون على تضمين الرسالة الموجهة، لكل دولة على حدة، سرداً مفصلاً ودقيقاً، مدعوماً بالأرقام والإحصائيات التي تلقتها الأمم المتحدة عن كل الانتهاكات التي تتهم الدول المعنية بارتكابها في حق المواطنين والمقيمين في دولة قطر، ومواطني تلك الدولة المعنية نفسها.