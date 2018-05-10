تداول ناشطون أردنيون عبر مواقع التواصل مقطع فيديو يظهر لحظة وفاة أحد أفراد القوات الخاصة التابعة للقوات المسلحة الأردنية نتيجة خلل فني أدى لمنع مظلته من الفتح خلال عملية انزل جوي ضمن تدريبات عسكرية.

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن، فإنه وأثناء قيام القوات الخاصة بتدريبات القفز من الطائرة في منطقة سهل الدبة، امتنعت مظلة أحد الأفراد من الفتح بشكل تام مما أدى لسقوطه وارتطامه بالأرض بشكل عنيف.

وأظهر الفيديو حالة الخوف والجزع التي سيطرت على من كانوا متواجدين مكان الحادث، حيث أخذ عدد مهم يالتشهد قائلين: “لا إله إلا الله”، في حين ظهر صوت بعض النساء وهن يبكين لما حدث للمظلي.