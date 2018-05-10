ذكرت مصادر مطلعة ان اللواء قائد فيلق القدس للحرس الثوري الايراني  غادر الى خارجها قبيل لأهداف ايرانية في   بعشرات الصواريخ الدقيقة  ،فجر الخميس بساعات قليلة .

 

وبحسب المصادر ذات الصلة بالملف السوري ودوائر اقليمية ان الرئيس السوري أجرى  فجر اليوم الخميس اتصالات عاجلة مع موسكو ، حول طبيعة الهجوم الاسرائيلي وطلب تدخل لأجل عدم توسيع الهجوم وعدم شموله اهدافا حيوية للنظام في دمشق او مدن اخرى .

 

وقالت المصادر ان مسؤولين في موسكو  من دائرة الرئاسة الروسية ابلغوا الجانب السوري انه يتعذر تحقيق مكالمة مباشرة للرئيس الأسد مع الرئيس فلاديمير في هذا الوقت ، كما  درجة خطورة الموقف لم تصل الى هذه الدرجة العاجلة ، وهو الامر الذي رأت فيه دمشق رداً مطمئناً  بالرغم من انه محير وغامض ، حول عدم شمول الاهداف الامنية والسياسية والعسكرية للاسد بالضربات . ، لكن المصادر لفتت الى ان طلب الاسد لازال قائما لمكالمة شخصياً في اي وقت يسمح بذلك .

 

بيد ان المصادر قالت ان الرئيس السوري تحادث مع طهران  صباح الخميس .