ذكرت مصادر مطلعة ان اللواء قاسم سليماني قائد فيلق القدس للحرس الثوري الايراني غادر سوريا الى خارجها قبيل الضربة الاسرائيلية لأهداف ايرانية في سوريا بعشرات الصواريخ الدقيقة ،فجر الخميس بساعات قليلة .

وبحسب المصادر ذات الصلة بالملف السوري ودوائر اقليمية ان الرئيس السوري بشار الأسد أجرى فجر اليوم الخميس اتصالات عاجلة مع موسكو ، حول طبيعة الهجوم الاسرائيلي وطلب تدخل روسيا لأجل عدم توسيع الهجوم وعدم شموله اهدافا حيوية للنظام في دمشق او مدن اخرى .

وقالت المصادر ان مسؤولين في موسكو من دائرة الرئاسة الروسية ابلغوا الجانب السوري انه يتعذر تحقيق مكالمة مباشرة للرئيس الأسد مع الرئيس فلاديمير بوتين في هذا الوقت ، كما درجة خطورة الموقف لم تصل الى هذه الدرجة العاجلة ، وهو الامر الذي رأت فيه دمشق رداً مطمئناً بالرغم من انه محير وغامض ، حول عدم شمول الاهداف الامنية والسياسية والعسكرية للاسد بالضربات . ، لكن المصادر لفتت الى ان طلب الاسد لازال قائما لمكالمة بوتين شخصياً في اي وقت يسمح بذلك .

بيد ان المصادر قالت ان الرئيس السوري تحادث مع طهران صباح الخميس .