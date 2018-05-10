في واقعة قد تدفع النظام المصري وإعلامه للانقلاب عليه كما فعلوا مع لاعب منتخب مصر السابق والنادي الأهلي محمد أبو تريكة، تداول ناشطون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” لنجم نادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح وهو يرحب بمواطن قطري التقاه في بريطانيا.

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، فقد قام أحد الشباب بإيقاف سيارة “صلاح” لالتقاط سيلفي معه، ليعرفه بنفسه قائلا: “أخوك عبد الله من قطر”، ليرد عليه “صلاح” قائلا: “حبيبي أحسن ناس”، مردفا بكلماته رافعا إبهامه، في إشارة ترحيبية أخرى.

قطري يسلم على اللاعب المصري محمد صلاح ويقوله معاك أخوك من قطر يقوله صلاح أحسن ناس

الله يعين إلاعلام المصري والذباب الإلكتروني من هذا المشهد أكيد خلطة 💔 ثلاثية الأبعاد 🤭🤪🤣 🇪🇬❤🇶🇦✌😎 pic.twitter.com/u2Rb1jrvG9 — Bnt_al5aleej ( بنت موزا ) (@Bnt_Al5aleej) May 10, 2018

يشار إلى أن النظام المصري لم يحترم مسيرة اللاعب محمد أبو تريكة الكروية، ومكانته العالمية حاليًا، ولم يحترم حتى خدماته السابقة للمنتخب المصري؛ وفي وقت كان يكرّم من طرف اتحادات الكرة العالمية والأفريقية بالألقاب، كان نظام السيسي يُضيّق عليه.

ففي مايو/أيّار 2015 صدر قرار بمصادرة كل أمواله، بسبب شكوك في انتمائه إلى جماعة الإخوان المسلمين، المحظورة من طرف النظام الحالي في مصر، وتم إلغاء القرار في منتصف سنة 2016؛ ولكن القرار الجديد كان أشدّ قسوة واستفزازًا للجماهير العاشقة للاعب الكبير، فإدراجه ضمن قائمة الإرهاب دون وجود أي أدلّة ضد اللاعب.