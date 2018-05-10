قال وزير الخارجية البحريني خالد بن ‏أحمد الملقب بـ”برميل ”, الخميس إن من حق أي دولة أن تدافع عن نفسها، بما في ذلك .

 

وأضاف الوزير البحريني المثير للجدل في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”, ” طالما أن أخلّت بالوضع القائم في المنطقة واستباحت الدول بقواتها وصواريخها، فإنه يحق لأي دولة في المنطقة، ومنها إسرائيل، أن تدافع عن نفسها بتدمير مصادر الخطر “.

يأتي هذا بعد ساعات من إعلان إسرائيل أن إيران قامت ليلة الأربعاء/الخميس بإطلاق 20 صاروخا من باتجاه إسرائيل، وأن “القبة الحديدية” أسقطت أربعة منها بينما سقطت 16 داخل الأراضي السورية. وأضافت إسرائيل أنها ردت بشن غارات على نحو 50 موقعا إيرانيا داخل للتدريب العسكري، ومواقع استخباراتية ولوجيستية تابعة للحرس الثوري، ومواقع إطلاق الصواريخ، ومطارات، ومنشآت تخزين الأسلحة.

 