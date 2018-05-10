قال وزير الخارجية البحريني خالد بن ‏أحمد الملقب بـ”برميل البحرين”, الخميس إن من حق أي دولة أن تدافع عن نفسها، بما في ذلك إسرائيل.

وأضاف الوزير البحريني المثير للجدل في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”, ” طالما أن إيران أخلّت بالوضع القائم في المنطقة واستباحت الدول بقواتها وصواريخها، فإنه يحق لأي دولة في المنطقة، ومنها إسرائيل، أن تدافع عن نفسها بتدمير مصادر الخطر “.

طالما ان ايران اخلّت بالوضع القائم في المنطقة و استباحت الدول بقواتها و صواريخها ، فإنه يحق لأي دولة في المنطقة و منها اسرائيل ان تدافع عن نفسها بتدمير مصادر الخطر . — خالد بن ‏أحمد (@khalidalkhalifa) May 10, 2018

يأتي هذا بعد ساعات من إعلان إسرائيل أن إيران قامت ليلة الأربعاء/الخميس بإطلاق 20 صاروخا من سوريا باتجاه إسرائيل، وأن “القبة الحديدية” أسقطت أربعة منها بينما سقطت 16 داخل الأراضي السورية. وأضافت إسرائيل أنها ردت بشن غارات على نحو 50 موقعا إيرانيا داخل سوريا للتدريب العسكري، ومواقع استخباراتية ولوجيستية تابعة للحرس الثوري، ومواقع إطلاق الصواريخ، ومطارات، ومنشآت تخزين الأسلحة.