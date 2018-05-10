تداول ناشطون عمانيون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” مقطع فيديو لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني على متن يخته الخاص في جولة بحرية في مياه ولاية شليم وجزر الحلانيات بـ محافظة بسلطنة عمان.

 

ووفقا للفيديو، فقد ظهر يخت خلال عبوره جزر الحلانيات رافعا العلم القطري في حين ظهر قوارب تابعة للبحرية السلطانية العمانية تمر بجانب اليخت لتأمينه وحراسته.

 

وكان ناشطون عمانيون قد تداولوا قبل يومين مقطع فيديو لموكب أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني خلال زيارة خاصة غير معلنة لسلطنة عمان.

 

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، فقد ظهر موكب أمير قطر في أحد الشوارع السريعة في محافظة صفار التابعة لولاية ظفار.

وفي أعقاب تداول الفيديو والأنباء عن الزيارة، دشن الناشطون العمانيون هاشتاجا بعنوان:”#أهلاً_بتميم_المجد_في_صلالة”، عبروا فيه عن ترحابهم بالأمير تميم بن حمد في بلده الثاني ، مؤكدين على عمق العلاقات التي تجمع بين الشعبين الشقيقين، حيث لا زال الهاشتاج في قائمة الهاشتاجات الأكثر تداولا في السلطنة حتى اليوم الخميس.