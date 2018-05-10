تداول ناشطون عمانيون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” مقطع فيديو لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني على متن يخته الخاص في جولة بحرية في مياه ولاية شليم وجزر الحلانيات بـ محافظة ظفار بسلطنة عمان.

ووفقا للفيديو، فقد ظهر يخت أمير قطر خلال عبوره جزر الحلانيات رافعا العلم القطري في حين ظهر قوارب تابعة للبحرية السلطانية العمانية تمر بجانب اليخت لتأمينه وحراسته.

سمو الأمير الشيخ تميم بن حمد ال ثاني أمير دولة قطر مستقلاً يخته الخاص في جولة بحرية في مياه ولاية شليم وجزر الحلانيات بـ محافظة ظفار التي وصلها في زيارة خاصة. pic.twitter.com/hCQ6WgDjV6 — شبكة الزاجل العمانية (@zajel_oman) ٩ مايو ٢٠١٨

وكان ناشطون عمانيون قد تداولوا قبل يومين مقطع فيديو لموكب أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني خلال زيارة خاصة غير معلنة لسلطنة عمان.

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، فقد ظهر موكب أمير قطر في أحد الشوارع السريعة في محافظة صفار التابعة لولاية ظفار.

شاهد بالفيديو: وصول أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إلى صلالة،

مساء اليوم، وعلى رأس وفد كبير في زيارة غير معلنه عنها مسبقاً متجهاً

الى ميناء صلالة لتعاون المشترك مع السلطنة… pic.twitter.com/CgIJGYkMDh — ظفار لايف (@DhofarLive) May 7, 2018

وفي أعقاب تداول الفيديو والأنباء عن الزيارة، دشن الناشطون العمانيون هاشتاجا بعنوان:”#أهلاً_بتميم_المجد_في_صلالة”، عبروا فيه عن ترحابهم بالأمير تميم بن حمد في بلده الثاني سلطنة عمان، مؤكدين على عمق العلاقات التي تجمع بين الشعبين الشقيقين، حيث لا زال الهاشتاج في قائمة الهاشتاجات الأكثر تداولا في السلطنة حتى اليوم الخميس.