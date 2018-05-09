شن سيف بن مقدم البوعينين مندوب دولة قطر الدائم لدى جامعة الدول العربية، هجوما عنيفا على وزير الإعلام البحريني، بعد تطاوله على قطر وسبه قناة “الجزيرة” خلال اجتماع مجلس وزراء الإعلام العرب في دورته الـ 49 بجماعة الدول العربية.

ورد “البوعنين” الذي ترأس وفد قطر في الاجتماع بسبب عدم منح تأشيرات الدخول للمؤسسة القطرية للإعلام من قبل السلطات المصرية، على تطاول الوزير البحريني الذي وصف قناة “الجزيرة” بأنها تنشر الأكاذيب والفتن بين العرب، بقوله:”قنواتكم وأمثالها هي من تنشر الأكاذيب والفتن والكراهية والبغضاء وليس قناة الجزيرة”.

وتابع:”الجزيرة قناة إعلامية تتمتع بمصداقية مشهود لها إقليميا ودوليا تعتمد المهنية والرأي والرأي الآخر منهجا في عملها ورسالتها، فهي تنقل الخبر الصحيح والحقائق مجردة كما هي وتراعي شرف الكلمة وتعمل بحرفية لا تدلس ولا تكذب ولا تزيف الوعي لا تسعى لإثارة الفتن والدسائس كما يزعم الوزير البحريني”

وأكمل:” الجزيرة تحترم العقل والمنطق ولا تعمل بتوجيه ولا تستخدم السباب والخوض في الأعراض وسيلة لتصفية الحسابات وتحظي بمشاهدة كبيرة تضاهي المحطات العالمية”

واختتم المسؤول القطري كلمته موجها الحديث لوزير الإعلام البحريني:”الجزيرة خارج المنافسة وخارج المقارنة مهما رصد البعض من أموال واشترى من أقلام وعقول لمواجهتها والانتقاص من مصداقيتها والثقة التي تحظى بها والجزيرة ستبقى شامخة في الإعلام الحر تكشف الحقيقة للرأي العام العربي والعالمي دون مواربة”

سعادة/ سيف بن مقدم البوعينين، يترأس وفد دولة #قطر في اجتماع وزراء الإعلام العرب بسبب عدم منح تأشيرات الدخول للمؤسسة القطرية للإعلام من قبل السلطات المصرية، ويرد على الوزير البحريني في إتهامه للجزيرة.

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.#جزيرة_الريتويت pic.twitter.com/TxvJPj9GUr — مــريــم آل ثــانــي (@ALThani_M) May 9, 2018

وفي خطوة مخالفة لميثاق الجامعة العربية، كشفت قطر بأن السلطات المصرية امتنعت عن منح وفد قطري رسمي تأشيرات الدخول للمشاركة في اجتماعات الدورة العادية الحادية والتسعين للجنة الدائمة للإعلام العربي واجتماع الدورة العادية التاسعة والأربعين لمجلس وزراء الإعلام العرب والذي تنظمه الجامعة العربية.

ووفقا لما نقلته وكالة الأنباء القطرية الرسمية عن عبد الرحمن ناصر العبيدان، المستشار الإعلامي بالمؤسسة القطرية للإعلام (حكومية)، مساء الثلاثاء، فقد إعربت المؤسسة عن “الأسف الشديد لعرقلة السلطات المصرية إصدار تأشيرات لوفد قطر المكلف بالمشاركة في اجتماع الدورة العادية الـ91 للجنة الدائمة للإعلام العربي واجتماع الدورة العادية الـ49 لمجلس وزراء الإعلام العرب”.

ويأتي هذا المنع والتعنت من قبل القاهرة في ظل أزمة قائمة بين البلدين منذ 5 يونيو 2017، حيث قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر تحت مزاعم دعمها للإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة، وتتهم “الرباعي” العربي بالسعي إلى فرض الوصاية على قرارها الوطني.

وبدأت اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أعمال اجتماع مجلس وزراء الإعلام العرب في دورته العادية التاسعة والأربعين، برئاسة الجزائر خلفا لتونس، وبحضور وزراء الإعلام والمسؤولين عن الأجهزة الإعلامية في الدول العربية.

الجدير بالذكر أن مجلس وزراء الإعلام العرب من ضمن المجالس الوزارية المتخصصة تحت مظلة جامعة الدول العربية ويضم في عضويته كل الدول الأعضاء لدى الجامعة، وينعقد مرة كل عام بمقر الأمانة العامة أو إحدى الدول الأعضاء وله أن يعقد اجتماعا طارئاً عند الضرورة.