اشترى ​ثري خليجي​ فستاناً قصيراً ذات اللون الابيض للممثلة وعارضة الأزياء التركية الشهيرة ​سيريناي ساريكايا​، بسعر أعلى 5 آلاف ليرة تركية، أي حوالي 1200 دولار أمريكي.

وفي التفاصيل، أقام معرض ومزاد باسم “ميرا” للفنان كينان دوغلو، والممثل والمخرج يلماز أردوغان، ونجوم آخرون، في العاصمة أنقرة.

المعرض يعود ريعه لصالح بعض الجمعيات المهتمة برعاية الأطفال، وذلك بالتزامن مع قيام عدد من نجوم ونجمات الدراما والسينما التركية بحملات دعائية بهدف التحذير من استغلال الأطفال.بحسب “الفن”

اشارة الى انّ سيريناي قد تبرعت ببعض ملابسها، ومنها فستانها الأبيض القصير والمثير، الذي يكشف عن الصدر والساقين.

أما الثري، فقد اشترى الفستان تضامنا مع الحملة الإنسانية.