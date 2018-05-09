في خطوة مخالفة لميثاق الجامعة العربية، كشفت قطر بأن السلطات المصرية امتنعت عن منح وفد قطري رسمي تأشيرات الدخول للمشاركة في اجتماعات الدورة العادية الحادية والتسعين للجنة الدائمة للإعلام العربي واجتماع الدورة العادية التاسعة والأربعين لمجلس وزراء الإعلام العرب والذي تنظمه الجامعة العربية.

ووفقا لما نقلته وكالة الأنباء القطرية الرسمية عن عبد الرحمن ناصر العبيدان، المستشار الإعلامي بالمؤسسة القطرية للإعلام (حكومية)، مساء الثلاثاء، فقد إعربت المؤسسة عن “الأسف الشديد لعرقلة السلطات المصرية إصدار تأشيرات لوفد قطر المكلف بالمشاركة في اجتماع الدورة العادية الـ91 للجنة الدائمة للإعلام العربي واجتماع الدورة العادية الـ49 لمجلس وزراء الإعلام العرب”.

وأضاف العبيدان أن “المؤسسة قامت بكافة الإجراءات المطلوبة للحصول على التأشيرات لأعضاء الوفد للمشاركة في الاجتماعين المذكورين، لكنها لم تتلق أي رد رسمي من السلطات المصرية بهذا الخصوص، حيث أبلغنا باستخراج تأشيرة واحدة فقط”.

ولم يذكر العبيدان عدد التأشيرات التي تقدموا بطلب لاستخراجها.

وأشار العبيدان، وهو رئيس الوفد المكلف بالمشاركة في اجتماعات اللجنة والمجلس، أنه “بالرغم من بدء إجراءات الحصول على التأشيرة في وقت مبكر لضمان المشاركة في هذه الاجتماعات، إلا أن تعنت السلطات المصرية في استخراج التأشيرات حرم الوفد من المشاركة، سواء في الاجتماع التحضيري للجنة الدائمة للإعلام العربي الذي بدأ الاثنين، أو الاجتماع الوزاري المقرر الأربعاء”.

وحمّل العبيدان الأمانة العامة لجامعة الدول العربية المسؤولية عن حرمان دولة قطر من المشاركة في هذه الاجتماعات.

وقال إن “على الجامعة العربية أن تتحمل مسؤولية مشاركة الوفود، وعليها أن تقوم بكافة الإجراءات التي تضمن هذه المشاركة”.

ويأتي هذا المنع والتعنت من قبل القاهرة في ظل أزمة قائمة بين البلدين منذ 5 حزيران/ يونيو 2017، حيث قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر تحت مزاعم دعمها للإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة، وتتهم “الرباعي” العربي بالسعي إلى فرض الوصاية على قرارها الوطني.