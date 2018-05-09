دعا تكتل المعارضة البحرينية في بريطانيا السلطات البريطانية لاعتقال ملك البحرين فور وصوله إلى لندن بسبب انتهاكاته لحقوق الإنسان.

وأكد التكتل في مؤتمر له تحت عنوان “البحرين قبيلة متخمة ووطن منهوب”،ان استقبال ملكة بريطانيا لحمد بن عيسى “لا يخدم مصالح المملكة المتحدة”، موضحاً أن “مصلحة الشعب البريطاني الوقوف في وجه الدكتاتورية والدعوة إلى التحول الديمقراطي والتصدي للأسس السياسية والايديولوجية التي تقوم عليها السلطات البحرينية، وذلك سعيًا لهزيمة “التطرف والطائفية والإرهاب”.

وأشار التكتل إلى أنه “في الوقت الذي يتم فيه استقبال حمد في بريطانيا على السجادة الحمراء، فإن ٤٠٠٠ معتقل سياسي يعانون في زنازين التعذيب في البحرين”، مؤكداً أنه يجب إلقاء القبض عليه فور “وضع قدمه في مطار هيثرو في لندن، وذلك بسبب ضلوعه في انتهاكات حقوق الإنسان من تعذيب وعمليات قتل خارج القانون، وتدمير للتراث الديني للبلاد، والاعتقالات الجماعية، ونهب ثروة البلاد”.