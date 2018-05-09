يبدو أن سياسات ولي العهد السعودي المتهورة قد أثرت بشكل كبير على الاقتصاد والبورصة، خاصة بعد اهتزاز ثقة المستثمرين بعد الاعتقالات التي طالت رجال أعمال وشخصيات اقتصادية بارزة.

وجاءت صواري جماعة الحوثيين التي تمطر سماء المملكة يوميا ـ لتزيد الطين بلة ـ وتصبح السعودية بيئة غير صالحة للاستثمار ومعرضة لمخاطر شديدة.

وبحسب “رويترز” أغلقت البورصة السعودية عند أدنى مستوياتها في أكثر من ثلاثة أسابيع اليوم الأربعاء، بينما سجلت معظم أسواق الأسهم الخليجية الأخرى أداء ضعيفا، حيث ضغطت توترات جيوسياسية على السوق.

وهبط المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 1.7 في المئة إلى 7878 نقطة مسجلا أدنى مستوى له منذ 15 أبريل. وتراجع السهمان القيادان مصرف الراجحي والبنك الأهلي التجاري 2.3 و2.2 بالمئة على الترتيب.

وانخفض سهم مجموعة سامبا المالية 2.8 في المئة، رغم تسجيل المجموعة زيادة 6 في المئة في صافي ربح الربع الأول من العام، متوافقة مع توقعات المحللين.

وكان المؤشر قد ارتفع في أوائل التعاملات إلى 8034 نقطة، لكن المعنويات ساءت بفعل أنباء بأن الحوثيين حلفاء إيران في اليمن أطلقوا صواريخ باليستية على الرياض.

ويأتي هذا الهجوم بعد ساعات من قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانسحاب من الاتفاقية النووية مع إيران، في خطوة أذكت مخاوف من اتساع نطاق الصراع في اليمن ومناطق أخرى ساخنة في المنطقة.

وفي دبي، هبطت السوق تحت ضغط تراجع سهم إعمار العقارية 4.9 في المئة. وانخفض سهم بنك دبي الإسلامي 1.6 في المئة، وسهم بنك الإمارات دبي الوطني 2.4 في المئة.

وبدد سهم داماك العقارية مكاسبه المبكرة التي تجاوزت 3.5 في المئة، ليغلق منخفضا 2.2 في المئة بفعل جني واضح للأرباح.

وارتفع سهم بنك أبوظبي الأول 1.75 في المئة في سوق أبوظبي، لكن سهم الدار العقارية هبط 1.9 في المئة.