ابدى عبد الخالق عبد الله مستشار ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد, سعادة من “فعل” الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي الايراني, وتفعيل عقوبات اقتصادية صارمة ضد إيران, والعمل على اسقاط ما اسماه نظام “كهنوتي توسعي”.

وأضاف عبد الخالق عبد الله في تغريدة رصدتها “وطن” على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”, ” الانسحاب من الاتفاق النوي يعني ان الأبواب والنوافذ اصبحت مشرعة لعمل عسكري وشيك ضد مواقع نووية إيرانية وعلى دول الخليج الاستعداد لهذا السيناريو “.

حسنا فعل الرئيس ترامب الانسحاب من اتفاق نووي سئ وتفعيل عقوبات اقتصادية صارمة والعمل لاسقاط نظام كهنوتي توسعي. الانسحاب من الاتفاق النوي يعني ان الأبواب والنوافذ اصبحت مشرعة لعمل عسكري وشيك ضد مواقع نووية إيرانية وعلى دول الخليج الاستعداد لهذا السيناريو pic.twitter.com/NCdcoCeFkd — Abdulkhaleq Abdulla (@Abdulkhaleq_UAE) May 8, 2018

وأيدت الإمارات القرار الذي اتخذه ترامب معتبرة عن ما قالت عنه دعمها لاستراتيجية الرئيس دونالد ترامب في التعامل مع طهران.

وقالت وكالة أنباء الإمارات الرسمية إن وزارة الخارجية حثت المجتمع الدولي على “الاستجابة لموقف الرئيس #ترامب لإخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل”.