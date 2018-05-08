ابدى , سعادة من “فعل” الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانسحاب من الايراني, وتفعيل عقوبات اقتصادية صارمة ضد إيران, والعمل على اسقاط ما اسماه نظام “كهنوتي توسعي”.

 

وأضاف عبد الخالق عبد الله في تغريدة رصدتها “وطن” على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”, ” الانسحاب من الاتفاق النوي يعني ان الأبواب والنوافذ اصبحت مشرعة لعمل عسكري وشيك ضد مواقع نووية إيرانية وعلى دول الاستعداد لهذا السيناريو “.

 

وأيدت الإمارات القرار الذي اتخذه ترامب معتبرة عن ما قالت عنه دعمها لاستراتيجية الرئيس دونالد ترامب في التعامل مع طهران.

 

وقالت وكالة أنباء الإمارات الرسمية إن وزارة الخارجية حثت المجتمع الدولي على “الاستجابة لموقف الرئيس #ترامب لإخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل”.

 

 