يبدو أن دول حصار قطر على موعد جديد من كشف المزيد من فضائح وخبايا التآمر على قطر، خاصة ما يتعلق بالأزمة الخليجية، وذلك في أعقاب الكشف عن تآمرهم عليها وتدبيرهم للانقلاب على أمير قطر السابق الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني.

وبمناسبة قرب مرور عام على حصار قطر، وعد الإعلامي الفلسطيني ومقدم برنامج “ما خفي أعظم” المذاع على قناة “الجزيرة” تامر المسحال المشاهدين بكشف حصري جديد عن خفايا أزمة حصار قطر.

وقال “المسحال” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” عام على أزمة حصار قطر .. #ما_خفي_أعظم في كشف حصري .. قريبا”.

وكان برنامج “ما خفي أعظم” قد كشف في جزئين سابقين بعنوان: “قطر 96″، كواليس محاولة الانقلاب الفاشلة التي قادتها دول الحصار ضد أمير قطر السابق، قدم خلالهما شهادة العديد من الشخصيات ذات الصلة بالعملية من بينهم المشاركين بالعملية.

وعرض البرنامج الذي في الجزء الأول شهادة بعضِ مَن شاركوا في انقلاب 1996 الفاشل من القطريين، حيث أكد هؤلاء وق

عام على أزمة حصار قطر .. #ما_خفي_أعظم في كشف حصري .. قريبا pic.twitter.com/uYV7xrypYe — تامر المسحال (@TamerMisshal) ٨ مايو ٢٠١٨

ب، وقدّم التحقيق وثائق عززت هذه الاتهامات.

وتطرق الجزء الثاني إلى تمويل دولة الإمارات العربية لإعلاميين سعوديين ممَّن يقودون حملات التحريض ضد قطر، وفي مقدمتهم تركي الدخيل مدير قناة “العربية”.

يشار إلى أنه في يونيو/حزيران 2017، فرضت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر حصاراً برياً وجوياً وبحرياً على قطر؛ بزعم دعم الأخيرة للإرهاب، وهو ما نفته الدوحة بشدة، متحدية هذه الدول تقديم دليل على صدق دعواها، واتهمت الرباعي بالسعي إلى فرض الوصاية على قرارها الوطني.