تعرضت السعودية سارة الودعاني لإنتقادات حادة؛ بسبب البذخ الذي سيطر على أجواء إحتفالها بليلة الحنّة بطريقة طغى عليها الطابع التراثي الخليجي التقليدي.

وأقامت “الودعاني” حفلاً مستوحىً من التراث التقليدي الخليجي، بما فيها الديكورات التي تميزت بطابعها القديم، والزفة، والمجوهرات والمصوغات الذهبية، التي زيّنت رأسها وعنقها ويدها وخصرها، ما أثار ضجة كبيرة بين المتابعين الذين تساءلوا عن هوية العريس وجنسيته وحجم ثروته.

وردّت “الودعاني” على الإنتقادات التي طالت حفل ليلة حنتها، وتوجهت بكلامها إلى من قالوا أن حفلتها تكفل بها معلنون و”سبونسرز” وأنها لم تدفع مالاً من جيبها أو جيب زوجها.

وقالت سارة الودعاني في فيديو نشرته عبر “سناب شات”: “ما يشاع عن أن حفلي كان أنفق عليه معلنون و”سبونسرز” هو غير صحيح على الإطلاق، ولكني بطبعي لا أحب إلا ان أتكلم مع أي شخص او جهة أتعامل معها خصوصاً وأنني افتخر بهم ولكني لم أتقاض مالاً من أجل الترويج لأي منتج”.

وكانت سارة الودعاني قد عقدت قرانها في شهر نيسان/أبريل الماضي، من دون أن تعلن اسم زوجها، أو أن تكشف عن هويته، مكتفية بنشر فيديو وهو يُدخل خاتم الزواج في إصبعها.

وعللت السبب بقولها إنها لو كانت تريد الزواج برجل مشهور لكانت فعلت، ولكنّ مسألة زواجها خاصة جدًّا ولا تفيد الناس بشيء، موضحة أنها تفضل الخصوصية في هذا الموضوع، لذلك هي ترفض الكشف عن هوية العريس.