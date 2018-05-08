تداول ناشطون يمنيون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” صورة لوزير المالية في حكومة الحوثي صالح شعبان تكشف تعرضه للإصابة نتيجة قصف قوات التحالف لدار الرئاسة اليمنية بصنعاء الاثنين.

ووفقا للصورة المتداولة التي رصدتها “وطن”، فقد ظهر “شعبان” مستلقيا على ظهر على سرير إحدى المستشفيات، دون أن يتضح مدى إصابته.

صورة لوزير المالية السابق بحكومة بن حبتور صالح شعبان وأحد المواليين لجماعة الحوثي اصيب ومعه اخرين جراء القصف على مكتب رئاسة الجمهورية فيما لم يتم التأكد من هوية الستة الذين قتلوا في مكتب الرئاسة حتى الآن. pic.twitter.com/46nCiiBBEO — خالد عدن (@Wadhah88940630) May 8, 2018

وكان عمار الحميقاني والمقرب من نجل أحمد علي نجل الرئيس اليمني الراحل علي عبد الله صالح والمقيم في الإمارات، قد أكد بأن رئيس اللجنة الثورية العليا محمد علي الحوثي ورئيس المجلس السياسي ومهدي المشاط قد نجيا من قصف دار الرئاسة.

وقال في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” تفيد المعلومات ان محمد علي الحوثي ومهدي المشاط نجو من الغارة ب8دقائق لانهم كانوا في الطريق الى الاجتماع بمبنى رئاسة الجمهورية في التحرير وسط صنعاء وحمود عباد وعبدالحكيم الماوري لقو حتفهم والعشرات من القيادات الحوثية اثناء اجتماعهم”.

تفيد المعلومات ان محمد علي الحوثي ومهدي المشاط نجو من الغارة ب8دقائق لانهم كانو في الطريق الى الاجتماع بمبنى رئاسة الجمهورية في التحرير وسط صنعاء

وحمود عباد وعبدالحكيم الماوري لقو حتفهم والعشرات من القيادات الحوثية اثناء اجتماعهم pic.twitter.com/lq8u4Z2vxn — Ammar Humaikani (@Ammar_Humaikani) May 7, 2018

وأعلن الاثنين عن مقتل ستة أشخاص على الأقل وإصابة 30 بجروح في ضربتين جويتين استهدفتا مقر مكتب رئاسة الجمهورية اليمنية وسط صنعاء الاثنين، حسبما أفادت مصادر طبية في المدينة الخاضعة لسيطرة الحوثيين.

وقال سكان في حي التحرير حيث يقع المقر لوكالة فرانس برس ان هذه المرة الاولى التي تتعرض فيها مكاتب الرئاسة الى الاستهداف بغارات جوية منذ بدء عمليات التحالف العسكري في اليمن بقيادة السعودية في اذار/مارس 2015.

وذكر السكان ان الضربتين أدتا الى أضرار في أبنية في الحي المكتظ بالسكان والذي يضم فندقا ومصرفا ومتاجر. وتقع المكاتب الرئاسية على مقربة من المصرف المركزي.