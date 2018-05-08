تداول ناشطون يمنيون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” صورة لوزير المالية في حكومة الحوثي تكشف تعرضه للإصابة نتيجة قوات التحالف لدار الرئاسة اليمنية بصنعاء الاثنين.

 

ووفقا للصورة المتداولة التي رصدتها “وطن”، فقد ظهر “شعبان” مستلقيا على ظهر على سرير إحدى المستشفيات، دون أن يتضح مدى إصابته.

وكان عمار الحميقاني والمقرب من نجل أحمد علي نجل الرئيس اليمني الراحل علي عبد الله صالح والمقيم في الإمارات، قد أكد بأن رئيس اللجنة الثورية العليا ورئيس المجلس السياسي ومهدي المشاط قد نجيا من قصف .

 

وقال في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” تفيد المعلومات ان محمد علي الحوثي ومهدي المشاط نجو من الغارة ب8دقائق لانهم كانوا في الطريق الى الاجتماع بمبنى رئاسة الجمهورية في التحرير وسط صنعاء وحمود عباد وعبدالحكيم الماوري لقو حتفهم والعشرات من القيادات الحوثية اثناء اجتماعهم”.

وأعلن الاثنين عن مقتل ستة أشخاص على الأقل وإصابة 30 بجروح في ضربتين جويتين استهدفتا مقر مكتب رئاسة الجمهورية اليمنية وسط صنعاء الاثنين، حسبما أفادت مصادر طبية في المدينة الخاضعة لسيطرة .

 

وقال سكان في حي التحرير حيث يقع المقر لوكالة فرانس برس ان هذه المرة الاولى التي تتعرض فيها مكاتب الرئاسة الى الاستهداف بغارات جوية منذ بدء عمليات التحالف العسكري في بقيادة السعودية في اذار/مارس 2015.

 

وذكر السكان ان الضربتين أدتا الى أضرار في أبنية في الحي المكتظ بالسكان والذي يضم فندقا ومصرفا ومتاجر. وتقع المكاتب الرئاسية على مقربة من المصرف المركزي.

 