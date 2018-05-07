طلب النجم المصري محمد صلاح، مهاجم نادي ليفربول الإنجليزي، راتباً سنوياً يصل إلى 12 مليون جنيه إسترليني (15 مليون يورو)، مقابل إرتداء قميص ريال مدريد الإسباني بداية من الموسم المقبل.

وذكرت صحيفة “ديلى ستار”، أن مطالب محمد صلاح المادية، أغضبت كريستيانو رونالدو قائد ريال مدريد، مطالباً إدارة النادي الملكي بعدم إتمام صفقة التعاقد مع اللاعب المصري.

ويسعى نادى ريال مدريد للتعاقد مع محمد صلاح خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة، بعد المستويات الرائعة التي ظهر عليها مع ليفربول الموسم الحالي، وتعويض الجناح الويلزي جاريث بيل الذي بات قاب قوسين أو أدنى من مغادرة الريال بسبب تراجع مستواه.