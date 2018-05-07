قرر النجم هاني رمزي الانسحاب فجأة من الموسم الرمضاني لهذا العام، وعدم المشاركة بتقديم برنامج كما أعتاد في الثلاث سنوات الأخيرة، وذلك بسبب تسريب فكرة برنامجه قبل التصوير .

وكتب هاني علي صفحته الخاصة بالانستجرام منشور قال فيه :”نظراً لتسريب فكرة برنامج المقالب لهذا العام وحتى لا يكون مفبركاً واحتراماً للمشاهدين فقد قررت الانسحاب من رمضان هذا العام”

المثير أنه قرر الانسحاب بعد أيام قليلة من طرح البرومو الخاص ببرنامجه علي قناة ON E.

واعتاد هاني على تقديم برنامج المقالب الخاص به في السنوات الثلاثة السابقة عبر شاشة الحياة، وهم برامج “هاني هز الجبل وهاني في الأدغال وهبوط اضطراري”.