أعلن السفير القطري محمد العمادي، أن اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة ستقدم مساعدة إغاثية عاجلة لسكان قطاع غزة المحاصر، بقيمة 50 مليون ريال (13.17 مليون دولار).

أوضح العمادي رئيس اللجنة بمؤتمر صحفي عقده بمدينة غزة، أن المنحة الإغاثية لغزة ستخصص لقطاعات الصحة والتعليم والإسكان والاحتياجات الغذائية والإنسانية.

وأضاف أنه أجرى تخصيص مبلغ بقيمة 3 ملايين دولار من إجمالي المنحة، لقطاع الإسكان وترميم بيوت الفقراء ودفع إيجارات المنازل”.

وذكر أن المبلغ المخصص لدعم قطاع الصحة، من ضمن المساعدة الإغاثية العاجلة، يصل إلى 2.5 مليون دولار.

كذلك، سيخصص مبلغ 4 ملايين دولار على شكل معونات وقسائم شرائية على الفقراء؛ فيما خُصص لقطاع التعليم مبلغا بقيمة 3 ملايين دولار؛ لتسديد رسوم طلبة الجامعات”.

وأشار إلى تخصيص 300 ألف دولار لدفع ديون الغارمين وذلك على ثلاثة أجزاء (في رمضان، وعيد الفطر، وعيد الأضحى).

وتابع: “900 ألف دولار من إجمالي المساعدة المالية، سيتم تخصيصها للمساعدات الإنسانية الأخرى”.

ونوه السفير القطري، إلى أن بلاده وزعت 9 ملايين دولار خلال الزيارة السابقة التي نفذها العمادي لغزة في فبراير/ شباط 2018.

وحذّر من تواصل الظروف المأساوية التي طالت كل مناحي الحياة بغزة، خاصة في ظل تقليص رواتب موظفي السلطة الفلسطينية بالقطاع، قائلاً:” إن ذلك ينذر بكارثة حقيقية وانهيار قطاعات خدمية كثيرة”.

وأكد أن بلاده “تعمل في مجال سد النقص الموجود حالياً في رواتب الموظفين العموميين سواء التابعين للسلطة الفلسطينية بغزة، أو موظفي حركة حماس”.

وأعلن العمادي خلال الأيام الأخيرة، أن الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر سيقدم هدية لغزة بمناسبة شهر رمضان وتتمثل في إفطار مليون صائم.

وتسببت الأوضاع الصعبة في القطاع، بانهيار الوضع الاقتصادي والمعيشي، ونقص الأدوية والمستلزمات الطبية.