كشف حساب “العهد الجديد” عن قيام ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بالاستيلاء على 10 مليارات ريال من وقف رجل الأعمال السعودي سليمان الراجحي، وذلك في أعقاب تهديده بمصير معتقلي الريتز كارلتون.

وقال “العهد الجديد” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” أخبار متفرقة من ابتزاز التجار 1)ابن سلمان ينجح بالاستيلاء على 10 مليار من وقف الراجحي بعد أن تمت مساومته وتهديده بأن يكون في حال شبيهة بحال معتقلي الريتز”.

وأضاف قائلا:”. 2)اعتقال نوح هشام زينه (ابن اخ عبدالله زينه) وهو ثاني رجل يعتقل من عائلة بن زينه ويأتي الاعتقال في إطار شبيه باعتقالات الريتز”.

أخبار متفرقة من ابتزاز التجار

1)ابن سلمان ينجح بالاستيلاء على 10 مليار من وقف الراجحي بعد أن تمت مساومته وتهديده بأن يكون في حال شبيهة بحال معتقلي الريتز.

2)اعتقال نوح هشام زينه (ابن اخ عبدالله زينه) وهو ثاني رجل يعتقل من عائلة بن زينه ويأتي الاعتقال في إطار شبيه باعتقالات الريتز — العهد الجديد (@Ahdjadid) May 7, 2018

ويأتي هذا الاستيلاء بعد أن كشف حساب “معتقلي الرأي” والمتخصص في نشر اخبار المعتقلين في المملكة العربية السعودية في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بأن السلطات اعتقلت نجل“سليمان الراجحي” والناظر على أوقافه بالإضافة إلى إمام مسجد “الراجحي” بمكة.

وقال حساب “معتقلي الرأي”، في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر”:”أنباء عن اعتقال كل من: الشيخ صالح الهبدان الناظر على أوقاف سليمان الراجحي، الشيخ محمد المحيسني إمام مسجد الراجحي في مكة، عبدالله بن سليمان الراجحي ابن الملياردير سليمان الراجحي”.

أنباء عن اعتقال كل من:

– الشيخ صالح الهبدان الناظر على أوقاف سليمان الراجحي

– الشيخ محمد المحيسني امام مسجد الراجحي في مكة

– عبدالله بن سليمان الراجحي ابن الملياردير سليمان الراجحي pic.twitter.com/UYH5fiAciY — معتقلي الرأي (@m3takl) November 15, 2017

يشار إلى أن سليمان بن عبد العزيز الراجحي رجل أعمال سعودي، قدرت مجلة “فوربس” ثروته بحوالي 5.9 مليار دولار مما جعله يحتل المركز 169 في قائمة أغنياء العالم.

وفي عام 1956 قام بافتتاح محل صرافة في جدة بالشراكة مع شقيقه “صالح الراجحي”، الذي عرف لاحقا باسم مصرف “الراجحي”.

ويعتبر “الراجحي” من أكثر رجال الأعمال العرب سخاء، فقد نقل أسهمه المصرفية في بنك «الراجحي» (تعادل مؤخرًا 3.7 مليار دولار) ومزرعة دواجن تعد من أكبر المزارع في الخليج العربي، وأصولا أخرى إلى وقف خيري يحمل اسمه، وهو يمول مساعي التعليم ومبادرات القضاء على الجوع في السعودية.

ومنذ 10 سبتمبر/أيلول الماضي، تشن أجهزة الأمن السعودية حملة اعتقالات شرسة، شملت أساتذة جامعات، ومفكرين، ومثقفين، وكتابا، واقتصاديين، ودعاة، ومحامين، وشعراء، وإعلاميين، إلى أن تطور الأمر باعتقال أمراء من الأسرة الحاكمة.