كشف حساب “العهد الجديد” عن قيام ولي العهد السعودي بالاستيلاء على 10 مليارات ريال من وقف رجل الأعمال السعودي ، وذلك في أعقاب تهديده بمصير معتقلي الريتز كارلتون.

 

وقال “العهد الجديد” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” أخبار متفرقة من التجار 1)ابن سلمان ينجح بالاستيلاء على 10 مليار من وقف الراجحي بعد أن تمت مساومته وتهديده بأن يكون في حال شبيهة بحال معتقلي الريتز”.

 

وأضاف قائلا:”. 2)اعتقال نوح هشام زينه (ابن اخ عبدالله زينه) وهو ثاني رجل يعتقل من عائلة بن زينه ويأتي الاعتقال في إطار شبيه باعتقالات الريتز”.

ويأتي هذا الاستيلاء بعد أن كشف حساب “معتقلي الرأي” والمتخصص في نشر اخبار المعتقلين في المملكة العربية في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بأن السلطات اعتقلت نجل“سليمان الراجحي” والناظر على أوقافه بالإضافة إلى إمام مسجد “الراجحي” بمكة.

 

وقال حساب “معتقلي الرأي”، في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر”:”أنباء عن اعتقال كل من: الشيخ صالح الهبدان الناظر على أوقاف سليمان الراجحي، الشيخ محمد المحيسني إمام مسجد الراجحي في مكة، عبدالله بن سليمان الراجحي ابن الملياردير سليمان الراجحي”.

يشار إلى أن سليمان بن عبد العزيز الراجحي رجل أعمال سعودي، قدرت مجلة “فوربس” ثروته بحوالي 5.9 مليار دولار مما جعله يحتل المركز 169 في قائمة أغنياء العالم.

 

وفي عام 1956 قام بافتتاح محل صرافة في جدة بالشراكة مع شقيقه “صالح الراجحي”، الذي عرف لاحقا باسم مصرف “الراجحي”.

 

ويعتبر “الراجحي” من أكثر رجال الأعمال العرب سخاء، فقد نقل أسهمه المصرفية في بنك «الراجحي» (تعادل مؤخرًا 3.7 مليار دولار) ومزرعة دواجن تعد من أكبر المزارع في الخليج العربي، وأصولا أخرى إلى وقف خيري يحمل اسمه، وهو يمول مساعي التعليم ومبادرات القضاء على الجوع في السعودية.

 

ومنذ 10 سبتمبر/أيلول الماضي، تشن أجهزة الأمن السعودية حملة اعتقالات شرسة، شملت أساتذة جامعات، ومفكرين، ومثقفين، وكتابا، واقتصاديين، ودعاة، ومحامين، وشعراء، وإعلاميين، إلى أن تطور الأمر باعتقال أمراء من الأسرة الحاكمة.