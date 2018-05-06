شن المفكر السوداني الدكتور تاج السر عثمان، هجوما عنيفا على الإمارات وحكامها بعد انكشاف وجهها الحقيقي واتضاح نوايها من المشاركة في التحالف في اليمن، وهو ما ظهر جليا في الاحتلال الإماراتي لجزيرة “سقطرى”، ودعا الرئيس عمر البشير بضرورة وسرعة سحب القوات السودانية من اليمن.

ودون “عثمان” في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بتويتر ما نصه:”نجدد دعوتنا للرئيس البشير ب #سحب_الجيش_السوداني_من_اليمن وإنهاء مشاركته في عاصفة ادعت أنها قامت لإعادة الشرعية ثم تحولت لعاصفة احتلال لبلد عربي شقيق”

وتابع مهاجما “عيال زايد”:”وأصبحت جسرا لأطماع دويلة عمرها التاريخي لا يتجاوز مرحلة الفطام”

نجدد دعوتنا للرئيس البشير ب #سحب_الجيش_السوداني_من_اليمن وإنهاء مشاركته في عاصفة ادعت أنها قامت لإعادة الشرعية ثم تحولت لعاصفة احتلال لبلد عربي شقيق وأصبحت جسرا لأطماع دويلة عمرها التاريخي لا يتجاوز مرحلة الفطام — د. تاج السر عثمان (@tajalsserosman) May 5, 2018

وتصاعدت وتيرة الأزمة في سقطرى بعدما أرسلت الإمارات، في وقت سابق السبت، خامس طائرة عسكرية إلى المدينة رغم محاولات التهدئة التي تقوم بها السعودية، ووسط مطالبات يمنية بإجلاء القوات الإماراتية وتعديل سياسة أبوظبي باليمن.

وخلال الأيام الثلاثة الماضية، أرسلت أبوظبي عشرات الجنود والعربات في أربع طائرات عسكرية إلى المدينة، حيث انتشرت هذه القوات في محيط الأماكن الحيوية، وبسطت سيطرتها على ميناء ومطار سقطرى.

وبدأت الأزمة عقب وصول “بن دغر” وعدد من الوزراء إلى المدينة الأحد الماضي، وهو ما قامت أبوظبي على إثره بإرسال أكثر من 100 جندي ودبابات وعربات، دون علم الحكومة اليمنية.

والجمعة، قالت مصادر في الحكومة اليمنية، لقناة “الجزيرة” الإخبارية، إن القوات الإماراتية منعت رئيس الحكومة أحمد بن دغر ومن معه من مغادرة المدينة.

وطلب الرئيس عبد ربه منصور هادي من القيادة السعودية التدخل لاحتواء الأزمة، وأرسلت الأخيرة بالفعل لجنة عالية المستوى إلى المدينة، الجمعة، لتقريب وجهات النظر.

وأعلن مسؤول حكومي يمني، مساء الجمعة، أن حكومة بلاده متمسكة بضرورة مغادرة القوات الإماراتية التي وصلت إلى جزيرة سقطرى، خلال اليومين الماضيين.

وقال المسؤول اليمني، لوكالة “الأناضول”: إن “رئيس الوزراء أحمد بن دغر أكد خلال اجتماعه مع اللجنة السعودية، على ضرورة عودة الأوضاع للجزيرة إلى ما قبل وصول القوات الإماراتية إليها”.