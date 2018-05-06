قالت الإعلامية المعروفة والمذيعة بقناة “الجزيرة” غادة عويس، إن سبب ظهور كتائب “الذباب الإلكتروني” التي يشرف عليها سعود القحطاني، هو فشل قادة الحصار في إخراج قناة فضائية واحدة لديها القدرة على منافسة “الجزيرة” رغم كل المليارات المهدرة على منظومة دول الحصار الإعلامية الفاشلة.

ودونت “عويس” في تغريدة على حسابها الرسمي بـ”تويتر” رصدتها (وطن) ما نصه:”فشل الأنظمة الدكتاتورية والبوليسية كما السعودية والإمارات بالرد على محتوى أخبار الجزيرة جعلها تلجأ لإنشاء جيش ذبابيات مخصص لدخول صفحات صحافيي الجزيرة لمهاجمتنا مستخدمين الشتائم والبذاءة ففحش قولُهم وسَفِه،مع أنّ الْمُؤْمِن ليس بِطَعَّانٍ وَلاَ لَعَّانٍ وَلاَ فَاحِشٍ وَلا بَذِيء”

وفشل الأنظمة الدكتاتورية والبوليسية كما السعودية والإمارات بالرد على محتوى أخبار الجزيرة جعلها تلجأ لإنشاء جيش ذبابيات مخصص لدخول صفحات صحافيي الجزيرة لمهاجمتنا مستخدمين الشتائم والبذاءة ففحش قولُهم وسَفِه،مع أنّ الْمُؤْمِن ليس بِطَعَّانٍ وَلاَ لَعَّانٍ وَلاَ فَاحِشٍ وَلا بَذِيء — Ghada Oueiss غادة عويس (@ghadaoueiss) May 6, 2018

وتابعت في إشارة مبطنة لقناة “العربية”:”ولأنهم لم يستطيعوا منافسة الجزيرة بقنوات موّلتها السعودية وتبثّ من دبي،حاولوا إسكاتها بالضغط السياسي والامني والاقتصادي،ولم ينجحوا ايضا! فاخترعوا هذا الجيش من الذباب الالكتروني الذي يتولى شتم الجزيرة وكل من يعمل بها.وهي ظاهرة تستحق الدراسة أيضا إذ إنها لم تفلح ولم تحقق هدفها”

طبعا ولانهم لم يستطيعوا منافسة الجزيرة بقنوات موّلتها السعودية وتبثّ من دبي،حاولوا إسكاتها بالضغط السياسي والامني والاقتصادي،ولم ينجحوا ايضا! فاخترعوا هذا الجيش من الذباب الالكتروني الذي يتولى شتم الجزيرة وكل من يعمل بها.وهي ظاهرة تستحق الدراسة أيضا إذ إنها لم تفلح ولم تحقق هدفها https://t.co/q08kKD9Eza — Ghada Oueiss غادة عويس (@ghadaoueiss) May 6, 2018

يشار إلى أن موقع “بي بي سي” عربي، بث في يناير 2018 تقريرا يشرح فيه آلية عمل اللجان الإلكترونية أو ما يعرف بـ “الذباب الإلكتروني” التابع للحكومة السعودية والذي يديره المستشار في الديوان الملكي سعود القحطاني.

وقال “بي بي سي” في تقريره إن هذه اللجان تشوش على أي معلومة حقيقية تنتقد السعودية أو تكشف حقيقة الأوضاع الداخلية وتردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لمواطنيها.

ويوضح التقرير اعتماد اللجان الإلكترونية على حسابات وهمية، بصور حقيقية، وأسماء تعود لعائلات سعودية معروفة تنشر تغريدات غير حقيقية قدرت بـ 100 ألف تغريدة يوميا تصدر من المملكة.

وتعمل هذه الحسابات على إنشاء هاشتاغات ونشر تغريدات تصب في هدف واحد، وهو دعم الموقف “السعودي. الإماراتي” ومهاجمة قطر.