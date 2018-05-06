أعلنت وزارة الأوقاف في سلطنة عمان أن أول أيام شهر رمضان المبارك هو يوم الخميس 17 مايو/أيار الجاري، وفقاً لقرار لجنة استطلاع الأهلة في السلطنة، لتكون السلطنة أول دولة عربية تعلن عن غرة رمضان قبل 10 أيام من دخول الشهر.

وأصدرت الوزارة بياناً رسمياً، الأحد، أوضحت فيه إعلان “اللجنة الرئيسية لاستطلاع الأهلة بأنه نظراً لما يثبته علم الفلك من تأكيد نزول هلال شهر رمضان يوم الثلاثاء التاسع والعشرين من شعبان لعام 1439 هجري (2018) في أغلب محافظات السلطنة، ويكون نزوله في نفس وقت غروب الشمس في بعضها الآخر، وعدم إمكانية رؤية ذلك اليوم، وعملاً بما استقر عليه العمل من عدم قبول البلاغات في مثل هذه الحالة، لمناقضتها الواقع والعلم حينما تنفي حقائق العلم إمكانية الرؤية بشكل قاطع، تعلن اللجنة أن يوم الأربعاء 16 مايو 2018 هو اليوم الثلاثون المتمم لشهر شعبان 1439 هجري، وسيكون يوم الخميس 17 مايو 2018 هو غرة شهر رمضان المبارك لعام 1439 هجري.

وتقدمت الوزارة من الشعب العماني والأمة الإسلامية بالتهاني بشهر رمضان المرتقب.