في خطوة جديدة تهدف لسلخ المملكة عن عاداتها وقيمها الدينية والاجتماعية، أكد “برنامج جودة الحياة 2020″ لتحسين الحياة في السعودية والذي أطلقه محمد بن سلمان الخميس الماضي، على أن إباحة الاختلاط ومنع إغلاق المحال التجارية أثناء الصلاة بات ضروريا من أجل زيادة مشاركة الناس في الأنشطة ولتعزز ثقة المستثمرين.

وجاء برنامج جودة الحياة مفصلًا في وثيقة من 236 صفحة أُرسلت للصحفيين مساء يوم الخميس، وتضمنت مقترحات بضرورة تعديل القوانين، قائلة إن المناطق “تتطلب تغييرات تنظيمية فورية”.

ووفقًا لما نشرته وكالة “بلومبيرغ” الأمريكية فإن الوثيقة تضمنت توصيتين على الأقل ستثيران حفيظة المتشددين، وجاءتا في الصفحة 156 من الوثيقة، ولم يتم ذكرهما خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن البرنامج يوم الخميس. وتمت إزالتهما من الإصدارات المنشورة عبر الإنترنت لاحقًا. ولم يرد المسؤولون الحكوميون على الفور على طلب للتعليق من مراسلة الوكالة.

ودعت التوصيتان الواردتان في الوثيقة المرسلة إلى الصحفيين للسماح “بالاختلاط بين الجنسين من أجل تعزيز التماسك الاجتماعي”، والسماح بفتح المحال أثناء أوقات الصلاة، فضلًا عن مشاركة المرأة في الألعاب الرياضية بالأماكن العامة بحسب الوكالة.

وقالت الوثيقة إن تمرير أنظمة جديدة في هذه المجالات سيحسّن مشاركة المواطنين في أنشطة نمط الحياة، ويعزز ثقة المستثمرين.

وشهدت المملكة عدة تغييرات خلال الأشهر الماضية شملت إقامة حفلات موسيقية، وافتتاح دور سينما.

وكانت “رويترز” قد اطلعت على نسخة من الوثيقة المشار إليها، ولكن نسخة مختلفة نُشرت على موقع رسمي لم تشر إلى الفصل بين الجنسين أو إغلاق المتاجر من بين الإصلاحات المطلوبة. ولم يتم تحديد إطار زمني.

من جانبه، قال لؤي بافقيه الرئيس التنفيذي للبرنامج في حديث هاتفي لرويترز:“ننظر لجميع الأشياء التي تخص المواطن والمقيم، بما فيها الأشياء التي تخص جانب تحسين نمط الحياة، مثل دخول العوائل إلى الملاعب الرياضية وقيادة المرأة”.