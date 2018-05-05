في ضربة جديدة لدول الحصار، استحوذ الصندوق السيادي لدولة قطر “جهاز قطر للاستثمار” على حصة في شركة النفط الروسية العملاقة “روسنفت” بلغت نحو 19 بالمئة، وذلك بعد حل صفقة متعثرة مع شركة “سي إي اف سي” الصينية، لبيعها حصة كبيرة في أسهم الشركة الروسية، بحسب ما نقلته “رويترز”، اليوم السبت.

واشترى صندوق الثروة السيادية القطري 19.5 في “روسنفت” شراكة مع “جلينكور” السويسرية العملاقة للتجارة، مقابل 10.2 مليار يورو (12.2 مليار دولار أمريكي)، وذلك أثناء الخصخصة الجزئية للشركة الروسية في 2016.

غير أنه، في العام الماضي، اتفق الكونسورتيوم على بيع حصة قدرها 14.16 بالمئة في “روسنفت” إلى الشركة الصينية، ضمن صفقة بلغت قيمتها 9.1 مليار دولار أمريكي.

وواجه الاتفاق مشاكل بعد أن خضع مؤسس ورئيس مجلس إدارة الشركة الصينية لتحقيق من جانب السلطات، على خلفية اشتباه بـ”جرائم اقتصادية”.

وأعلنت “جلينكور” حل الكونسورتيوم الموكل إليه بيع حصة “روسنفت”، مؤكدة أنها وقطر ستتملكان الآن الحصص بشكل مباشر.

وسيسيطر جهاز قطر للاستثمار على حصة في أسهم رأس المال نسبتها 18.93 بالمئة، وستستحوذ “جلينكور” على نحو 0.57 بالمئة، فيما لم تعلق الشركة الصينية على إعلان فشل الصفقة.

ويعزّز الاتفاق الروابط بين موسكو والدوحة، في وقت تواجه فيه قطر مقاطعة من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، منذ يونيو الماضي.